【金像獎2022】離鄉別井從大馬來港　廖子妤追夢10年奪最佳女配角

廖子妤（Fish）以大熱姿態於「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」獲頒「最佳女配角」獎，憑兩片同時入圍提名的廖子妤，最終憑電影《梅艷芳》擊敗影后級人馬鮑起靜和李麗珍奪下獎座。

在《梅艷芳》中飾演「梅姐」梅艷芳姐姐梅愛芳的廖子妤，演出備受好評，廖子妤王丹妮在戲內演繹一幕幕姊妹情深的場面，感動不少觀眾。

▲ （陳慧安攝）

廖子妤在台上說：「多謝家人，一直無條件支持我。感謝《梅艷芳》的團隊，而且，感謝梅姐、Ann姐，以及我的對手王丹妮。」又感謝公司及古生的支持。

最後，她指今年來港剛剛十年：「由一個人都不認識，直至現時看到台下有很多朋友、對手及導演給我不同的機會，很榮幸自己的夢想成真。」

而劇中演她妹妹的王丹妮得悉廖子妤獲獎後激動大叫：「家姐啊！」

Fish在後台接受TOPick訪問時指家人全在外地，爸爸特意book VIP房與同事看金像獎，而工作人員即場為她開直播跟媽媽聊天，令她激動得當場落淚。

她又以普通話感謝媽媽，亦很想多謝香港這個地方，讓她在這裏學習。

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離鄉別井來港

梅愛芳這角色對Fish而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。

她曾表示：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺份外興奮。」

在《智齒》裡，廖子妤扮演一名癮君子，為更加貼近角色，特別在當時居住的深水埗附近考察：「我當時居住的地方算是龍蛇混雜，會有些無家者躺在街邊，明顯是『上電』後，那麼我在自己的安全範圍下觀察他們，已提供了很多的靈感給我。」

第二度提名金像獎女配角的廖子妤是馬來西亞人，她畢業於馬來西亞大同韓新傳播學院廣播電視電影系，於2012年決心離鄉背井來港追夢。

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演技受肯定

來港發展後先後參演電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》、《中英街1號》及《非同凡響》等，每次演出均有新鮮感給觀眾。

更憑《末日派對》及《骨妹》分別獲得第33屆香港電影金像獎最佳新演員，以及第36屆香港電影金像獎最佳女配角的提名，演技受肯定，為其中一位備受觸目的新生代演員。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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