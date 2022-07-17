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【污水陽性】涉西灣河嘉亨灣及北角柏傲山等　當局派25萬快測包

社會 16:52 2022/07/17

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涉及西灣河嘉亨灣及北角柏傲山等，當局派25萬快測包。（資料圖片）

政府今日（17日）表示，東區、灣仔區、油尖旺區及葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 東區 — 嘉亨灣、逸濤灣、富景花園及富欣花園
  • 灣仔區 — 上林、勵德邨、威景台、柏傲山、金龍大廈、光明臺、浣紗花園、福興閣、融苑、雍藝軒及龍濤苑
  • 油尖旺區 — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓，詩歌舞街、荔枝角道及塘尾道一帶住宅
  • 葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、美景花園、藍澄灣、青怡花園、海悅花園及青俊苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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