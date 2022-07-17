【港區國安法】林定國料《基本法》23條保釋門檻嚴格　轟美國擬制裁本港檢控官：猶如《多啦A夢》胖虎橫蠻無理

▲ 律政司司長林定國。（經濟日報資料圖片）

律政司司長林定國今日指，相信《基本法》23條的保釋門檻，會跟隨《港區國安法》嚴格做法。對於律政司15名檢控官可能會被美國制裁，他批評做法猶如「胖虎」橫蠻無理，稱有適當做法保護受制裁人員。

林定國今日在一個電視節目上明言，相信《基本法》23條立法後，會跟隨《港區國安法》做法，採取較嚴格的保釋門檻。

他說：「23條正正就是處理國安的法律，你今日問我，我的法律意見應該『是』。這類罪行本身性質是特殊，涉及國家安全是一個重大問題。在其他司法管轄區，在處理其他相對嚴重的罪行，其實保釋的條款可能更加嚴厲、甚至更加嚴謹。」

《港區國安法》第42條訂明，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」有關保釋門檻較普通法下其他一般罪行更高。

林定國又提到，過往終審法院的案例已指出，《港區國安法》的保釋條款，並不只適用於涉及該法的四大罪類，其他觸及國家安全的刑事罪行，例如《刑事罪行條例》第10條的「煽動罪」等，同樣可以套用同一原則。

對於如何界定是否觸犯「煽動罪」，林定國坦言，難以抽空地釐定一個介線，但強調：「我沒有印象有人曾經因為謾罵政府而被入罪。」他又解釋，相關罪行是根據成文法，強調煽動意圖具有針對性，展示出有意圖推翻政權，形容當有案例出現時，十分有信心法庭能夠清楚介定。

《港區國安法》第46條亦賦權律政司司長，可指示法庭在不設陪審團下，審理涉及國家安全的案件。林定國表明，不會隨便使用酌情權，僅會在基於對陪審團人身安全的關注，以及涉及重大國家機密的案件才會使用。他又強調，法庭之前已作出裁決，有關做法不會影響公平審訊。

不過，本港法治在過去兩年，因《港區國安法》實施等，被不少西方國家批評。其中，美國國會轄下一個委員會，日前點名律政司15名曾涉參與《港區國安法》等案件的檢控官，聲言會考慮作進一步制裁。

林定國在節目上批評有關國家做法：「為何要針對前綫的同事，他們都是『打一份工』，這是叫卑鄙無恥。想起我小時候看卡通片，《叮噹》裏的技安、現在稱為《多啦A夢》的胖虎，橫蠻無理。我們會有適當的方法，保障他們不會受到任何這方面行動的影響。」

但他並無交代何謂適當方法，僅指：「我（只）可以說的，你看看，受到制裁的（之前）已經發生了，他們都過着正常生活。」

另外，被問到法律界人士須否宣誓效忠《基本法》和香港特區，林定國認為，按照相關法例的要求，關鍵在於是否屬於公職人員，正研究公職人員所包括的範圍，但不認為一般私人執業的律師、大律師，會被界定為公職人員。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明