【港鐵發展】港鐵指部分商場生意恢復得「八八九九」　兩商場明年開幕

▲ （黃小冰攝）

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，旗下主要服務本地居民的商場，生意已恢復至去年同期的「八八九九」，惟主要做遊客生意的商場則仍差很遠，將調節商場組合，以更迎合當區居民的需要。他又提到，旗下「圍方The Wai」及「The Southside」兩個商場將在明年全面開幕，目前已分別租出一半及3成樓面。

鄧智輝稱，港鐵商場有不同板塊，部分商場主要服務遊客，部分則以服務當區居民為主，疫情下受影響的程度不一，其中服務本地居民的商場，現時生意與去年同期比較，已恢復至「八八九九」；但由於仍未通關，依賴遊客帶動的商場，消費仍差很遠，港鐵會慢慢調整商戶組合，思考如何讓這些商場更迎合當區或大區居民的需要。

鄧智輝又表示，旗下「圍方The Wai」將在明年夏天全面開幕， 現時招租情況十分理想，已租出一半樓面，包括有戲院及超級市場等，同時也會設室內單車停車場，提供約330個單車泊位，入口連接區內單車徑，方便單車愛好者。同時旗下「THE SOUTHSIDE」也將在明年第4季開幕，現時商場預租樓面也已超過30%。

港鐵也將推出Online-to-Offline零售品牌「LOUDER」，旨在提供一個零售平台，讓本地年輕人及創業家發揮所長，並協助他們推廣，可在港鐵商場的舖位內展示其自家品牌和作品。「LOUDER」的首間實體店於今年8月在The LOHAS康城試業，明年亦會進駐港鐵旗下其他商場，包括「圍方The Wai」及「THE SOUTHSIDE」，而網店就正籌備中，料今年第四季投入服務

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記者：黃小冰