【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角　盼做到出色演員

馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》奪金像獎最佳男配角！首次入圍金像獎提名便奪得獎項的他在台上說：「多謝大會、評審，這個獎很重，很開心奪得這個獎。」又感謝導演和吳君如，有他們的堅持才能拍到此戲。

他續說：「拍這齣戲有很多跑步的場口，但我不覺得辛苦，因為團隊的氛圍很正。」

最後，他再感謝家人讓他實現做演員的夢想，又指會盡自己最大的努力報答他們，並會努力做好自己，做一個出色的香港演員。

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患亞氏保加症

在後台馮皓揚接受TOPick訪問說：「完全沒計劃過如何慶祝，用最美的風景去慶祝。」又自認有想過獲獎，雖然表示自己有努力，但其他入圍者也付出了很多。

他續說：「本來打算來參與一個Party，我突然想起未多謝蘇樺偉和蘇媽，因為他們的堅持我才有今天。」又表示年多前已決心當演員，與這個獎項無關。

馮皓揚又透露自己患有亞氏保加症：「我是欠缺同理心，因為拍戲令我學習同理心。而且，我17歲就能走在紅地毯上，獲得了最佳男配角，未想到太多目標，但我會繼續努力。」

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曾讀小童星訓練學院

現年17歲的馮皓揚曾讀小童星訓練學院，除拍過政府宣傳片及香港國際7人欖球廣告外，2019年於電影《入鐵籠》演馬志威童年，另外，亦參與拍攝ViuTV兒童節目。

現時就讀中學的他個性好動，喜愛游水、打籃球、跳舞、越野及武術等運動。習泳近6、7年的他認為透過這運動訓練，可磨練到個人意志力，更曾說：「我會要求做每樣事情的時候，都要花心機、認真去做。」

他演《媽媽的神奇小子》時只得14歲，他曾在個人社交平台回憶，感謝監製吳君如媽跟導演給予機會，演繹一個富挑戰性的角色，寫道：「記得由當初第一次見到君如媽見我怕怕醜醜,就特登請我食左個漢堡包+薯條（到而家都記得好好味），到後嚟喺感情戲上面教導我,激勵我係成為『好演員』嘅開始，多謝阿媽！」

記者：梁樂欣、陳淑霖