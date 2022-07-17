【食用安全】天氣熱買雞蛋15日後孵出雞仔　男子食蛋變養雞【附雞蛋保存貼士】

▲ 天氣太熱，一名男子買雞蛋15日後，發現孵出小雞。

食蛋變養雞！南京一名男子買雞蛋回家，15日後竟發現孵出小雞。結果，他由吃蛋變成養雞。原來這款雞蛋為特產「活珠子」，估計可能因天氣太熱，因而孵出活雞。

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綜合內媒報道，南京一名王姓男子於6月27日網購一盒10隻的特產「活珠子」，並放在廚房。根據產品包裝上的說明，可常規保存15日。近日天氣太熱，王先生一家沒煮飯，雞蛋「活珠子」亦就此被擱在室溫15日，被遺忘了。

7月12日，王先生下班回家後，發現有一隻「活珠子」已孵出黑色小雞，還有另一隻小雞在正在啄殼，準備破殼而出。王先生表示，回家後聽到聽見小雞的叫聲，還以為是鄰居在陽台養雞，也曾以為有小鳥在櫃內築巢，因而打開櫃子，惟四處尋找也無發現。

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最終他在廚房發現，在放有雞蛋膠盒裡面，有隻黑色小雞鳴叫，令他甚為詫異。後來，他餵奶、餵水給小雞喝，開始飼養小雞。他稱，可能小雞在包裝殼內太久，初時腿站不穩，喝牛奶後，翌日明顯好多了。

「活珠子」是南京特產，亦雞亦蛋，是雞蛋即將孵成生命，但又未完全成形的狀態。蛋裡面已經有頭、翅膀、腳的模樣，這種雞蛋孵化物被稱為「活珠子」。

雞蛋正確保存方法

1. 雞蛋要洗乾淨？

本港食物安全中心指出，一般情況下，雞蛋是不用清洗的。蛋殼上約有6000至10000個小孔，同時也有一層保護外膜，稱為「表層膜」，可阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。

清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。如何清理污漬？香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授，方麗影博士接受TOPick訪問時表示，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。食安中心提醒，要避免使用有裂紋的雞蛋，因為它們較易受污染。

2. 蛋尖不能向上？

最理想的擺放方法是：蛋尖向下，這樣才會令雞蛋不易變質。方麗影博士解釋，按照雞蛋的結構，雞蛋的氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。 雞蛋較圓的一端有個氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋處於最自然的狀態，也放在最佳的位置。相反，蛋尖向上，則令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

3. 雞蛋要放雪櫃？

食安中心表示，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長。要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好的做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏的溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

方麗影博士指出，保存雞蛋最理想的溫度是攝氏4度至10度。若雞蛋購於街市或路邊商販，要留意雞蛋存放環境，尤其烈日當空的日子。在香港的氣候環境，要防止雞蛋變壞，存放時需確保：避免陽光照射及放於陰涼乾爽的環境。

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責任編輯：羅嘉欣