【育兒心得】每個家庭有不同教導方法　別人教仔別插嘴要尊重教導

▲ 旁觀者做好人只是一時，家長做榜樣是一世。

在街上偶遇一位很久沒見的朋友，大家沒多交談，因為她身邊還有一個年約8歲的兒子，似是剛上完興趣班。二人拿着一幅書法邊走邊凝重地交談︰

媽媽︰「你個『虎』字可以寫得有氣勢啲，最尾嗰勾可以勾得有力啲！」兒子（有點不耐煩）︰「我已經盡力啦，你淨係識得批評……」媽媽︰「我邊度批評你？我評論緊你手字咋……」

方健儀姨姨不禁偷看小孩的作品，老實說，以一個小孩而言，着實寫得不錯。我有想過開口幫兩母子打完場，緩和緊張氣氛。但話到嘴邊，突然想起多年前姊姊教子的一幕，立時把說話嚥下。

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十年前，一家人到韓國旅行，往一家餐廳用膳。姊姊的兒子，即我的姨甥是偏食兒，很多東西都不吃。侍應端上一碟餸菜，姊姊準備夾給小孩時，姨甥說不吃，還大哭起來，嚴厲的姊姊說不能偏食，一定要吃。氣氛僵持之際，我爸做好人，勸阻姊姊說︰「算啦算啦，孫仔唔食唔好逼佢啦，仲有好多嘢食嘛！」誰知姊姊老虎上身向老爸怒哮︰「我教緊仔，你收聲呀！」氣氛跌至冰點，誰也不敢作聲，結果可憐的姨甥也要就範，吃下那件他不喜歡的食物。

我心中第一個疑問是，姊姊犯不着當眾向老爸咆哮，這對兒子不是良好的示範。但下一個疑問是，如果姊姊因為老爸的說話罷休，未能給兒子一個清晰的信息，她往後又如何教仔呢？旁觀者做好人只是一時，家長做榜樣是一世。每個家庭都有不同的教導方法，第三者不知就裏干涉其中，可能破壞別人一貫的教導模式。自此以後，除非看見成人打罵小童等極端行為，否則我都尊重家長的教導。

方健儀姨姨最後借尿遁，急急離開，大家不致尷尬。別人教子，抽身離開，勿剝花生，也是外人應做的行徑。

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文章經TOPick節錄，全文刊於《晴報》，原題為別人教仔勿插嘴