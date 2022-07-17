【DSE放榜】謝展寰選「路」字　勉勵考生懷著希望開闢自己的道路

▲ 謝展寰向DSE考生贈送一個「路」字。（環境及生態局Facebook）

文憑試周三（20日）放榜，環境及生態局局長謝展寰今（17日）響應教育局局長蔡若蓮發起的「一人一字勉考生」網上運動，送給考生「路」字，勉勵只要懷著希望，就可開闢自己的道路。

謝展寰引用魯迅在《故鄉》中所寫的「希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」，勉勵考生「路是由自己走出來的，只要懷著希望，就可以開闢出自己的道路來。」

謝展寰又指，放榜在即，每位莘莘學子都可能走上不同的道路，銜接多元化的升學和就業途徑。成績理想，固然值得高興，即使成績不似預期，暫時未能看見康莊大道，只要有信心、肯拼搏，自強不息，必然可以開闢出一條自己的路，越走越闊，越遠大，「每個人的路都有其獨特的風格，沒有走不出一條路的。」

教育局早前發起「一人一字勉考生」網上運動，為考生們送上祝福和鼓勵。行政長官李家超送上「同」字，寓意與考生一起「同」行。

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記者：黃小冰