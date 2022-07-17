出動「神器」與50名青年交流　李家超：頓感年輕不少

▲ 李家超昨日亦夥拍麥美娟，與部分青年大使進行小組交流。（李家超Facebook）

特首李家超昨日與約50位青年，一同參與一個青年活動，現年64歲的他笑言：「看到年輕人充滿活力和朝氣，我也頓感年輕不少。」原來，為了拉近與年輕人的距離，李家超今次更出動了「神器」？

李家超與民政及青年事務局局長麥美娟，昨日出席「YDC 青年大使計劃 2022」活動。李家超今日在社交網站透露，他昨日與約50位青年大使，一同參與「團隊建立訓練日」，期間更一起穿起圍裙、拿起畫筆，合作畫一幅「團體拼畫」。

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他同時上載和一眾青年大使的合照，相中揭露「團體拼畫」的全貌，當中更寫有「青年建未來、香港開新篇」和「Future」等字句。他亦在帖文中加入標籤（Hashtag），強調「#青年人是我們的未來」。

而他昨日亦夥拍麥美娟，與部分青年大使進行小組交流。值得一提的是，麥美娟曾於1988年，獲委任為青年大使，可算是「師姐」。

經歷和一眾青年一同相處，現年64歲的李家超亦形容：「看到年輕人充滿活力和朝氣，我也頓感年輕不少。」他又表示，已鼓勵一眾青年大使，為國家和香港努力奮鬥。

▲ 李家超昨日更出動「自拍神器」，與一眾青年自拍一張大合照。（李家超Facebook）

另外，李家超昨日更出動「自拍神器」，與一眾青年自拍一張大合照，但他今次就未有再上載自拍照。而他們今次亦只是簡單舉起「手指公」「畀like」，並無如同在競選期間的漫畫宣傳中，舉起近年在網上流行的「畀心心」手勢。

▲ 李家超競選特首期間，曾在Facebook上載漫畫宣傳，當中舉起近年在網上流行的「畀心心」手勢。（李家超Facebook）

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