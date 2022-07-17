【長新冠】加國女子染疫2年後決定安樂死　一文看長新冠嚴重後遺症徵狀

▲ 加拿大女子染疫2年後出現嚴重後遺症，決定安樂死。

感染新冠肺炎後，即使痊癒也有機會演變成「長新冠」（Long Covid），嚴重影響日常生活及健康。加拿大多倫多一名50歲女子，兩年多前確診新冠肺炎，痊癒後仍然受嚴重後遺症困擾，坦言「長新冠奪去她的一切」。不堪折磨下，她決定申請安樂死。

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綜合外國媒體報道，現年50歲的加拿大女子Tracey Thompson，在兩年前感染新冠肺炎，病情嚴重，每天要躺臥床上休息長達20多個小時，痊癒後出現一連串嚴重徵狀。本身是廚師的她染疫後喪失味覺和嗅覺，而她的肺部亦受到損害，有呼吸困難、心臟腫脹等徵狀，需要進行開胸手術。

Tracey Thompson受後遺症折磨長達26個月，喪失工作能力，在陷入經濟困難下，亦不符合申請政府殘障支援福利的規格，最終她選擇申請「安樂死」（Medical Assistance In Dying）。由於在加拿大申請安樂死需取得2名醫生同意方能進行，Tracey Thompson現已獲一名醫生同意，尚待另一名醫生批准。

不少新冠患者康復後，都出現「長新冠」後遺症，症狀可持續12周以上。根據馬來西亞衛生部門資料，常見的新冠肺炎衛後遺症包括昏睡、呼吸困難、咳嗽、躁動不安，而全身各個部位亦會出現不同症狀。

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責任編輯：羅嘉欣