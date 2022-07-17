【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】

香港影壇盛事，第40屆香港金像獎頒獎典禮在今晚（7月17日）7時半假九展舉行，也是香港金像獎首次在該處舉行。一眾嘉賓盛裝出席，當中一眾女星在紅地氈爭妍鬥麗。

當中周秀娜以透視裝亮相，十分性別搶盡鏡頭。至於也是以黑色透視裝出席典禮的謝安琪，身上更戴上8位數字的鑽飾，不過她表示聽老公話穿樽領及長袖。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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