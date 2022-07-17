【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚 周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】 娛樂 19:38 2022/07/17 分享： 分享： 熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位 香港影壇盛事，第40屆香港金像獎頒獎典禮在今晚（7月17日）7時半假九展舉行，也是香港金像獎首次在該處舉行。一眾嘉賓盛裝出席，當中一眾女星在紅地氈爭妍鬥麗。 當中周秀娜以透視裝亮相，十分性別搶盡鏡頭。至於也是以黑色透視裝出席典禮的謝安琪，身上更戴上8位數字的鑽飾，不過她表示聽老公話穿樽領及長袖。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 ▼點擊圖片放大 +5 +4 ▼點擊圖片放大 +7 +6 ▼點擊圖片放大 +7 +6 ▼點擊圖片放大 +2 記者：梁樂欣、陳淑霖 最新影片推介： 相關文章 【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生 MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】 今日 17:57 【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生 MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 今日 18:14 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 你可能感興趣 【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生 MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】 今日 17:57 【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生 MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 今日 18:14 【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 演員 娛樂人物職業 周秀娜 謝安琪 蔡思韵 談善言 香港電影金像獎