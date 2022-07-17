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【失眠救星】美軍極速睡眠法　2分鐘內入睡成功率達96%

保健美顏 19:21 2022/07/17

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

美軍極速睡眠法，聲稱2分鐘內入睡成功率達96%。

都市人生活繁忙，長期精神緊張，容易影響睡眠質素。有外國媒體就公開一個輔助睡眠方法，是二次世界大戰期間美軍所研發，睡眠成功率可達96%，失眠人士不妨嘗試一下。

最新影片：

據《鏡報》引述《Relax and Win: Championship Performance》一書中提到，由於二戰期間精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因過份疲勞而出錯，研發了一款極速睡眠法，以下為4個步驟：

  • 1. 放鬆你的面部肌肉，包括下顎、舌頭、眼周肌肉
  • 2. 放鬆肩膀，然後放鬆上臂和下臂
  • 3. 呼氣，保持胸口放鬆
  • 4. 放鬆大腿和小腿

以上步驟需要進行約1分至1分半鐘，盡量清空思緒。然後便可以幻想以下3種其中1種的畫面：

  • 你正躺在平靜湖面上的獨木舟，頭上只有一片藍天。
  • 在漆黑的房間裡，舒服地躺在黑色天鵝絨造成的吊床。
  • 不斷在10秒內重複說「不要想、不要想、不要想」。

此睡眠法聲稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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