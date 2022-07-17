【迪士尼樂園】門票騙案掀投訴潮　部分周三不設夜間匯演批「張飛平啲嘅咩」

▲ （迪士尼圖片）

7月多名市民報案，指早前透過網上付款平台向一賣家以低於市價購買一主題公園的年票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙。事件引起軒然大波，並引發市民投訴熱潮，不少人紛紛到迪士尼Facebook專頁留言投訴。

最新有投訴人不滿，迪士尼部分周三開園日，「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演及「迪士尼星夢光影之旅」多媒體光影匯演未有演出，質疑「逢星期三都冇，張飛平d既咩」，亦有人對安排感失望，直言「點解星期三冇煙花，我得星期三先得閒入場」。

多媒體光影匯演即日起至8月逢周三的演出時間表：

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根據迪士尼官網列出的演出時間表，除了逢周二及周四樂園公休日外，部分周三都沒有「迪士尼星夢光影之旅」匯演，包括7月20日、7月27日；至於8月只有17日及24日兩天安排了演出。

迪士尼在推出匯演之初曾表示，「迪士尼星夢光影之旅」多媒體光影匯演一周將演出4至5晚，因此現有安排符合當初的說明。

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記者：陳麗娜