  • 30°C
香港時間 : 2022717日 (週日) 20:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迪士尼樂園】門票騙案掀投訴潮　部分周三不設夜間匯演批「張飛平啲嘅咩」

社會 19:53 2022/07/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（迪士尼圖片）

7月多名市民報案，指早前透過網上付款平台向一賣家以低於市價購買一主題公園的年票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙。事件引起軒然大波，並引發市民投訴熱潮，不少人紛紛到迪士尼Facebook專頁留言投訴。

最新有投訴人不滿，迪士尼部分周三開園日，「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演及「迪士尼星夢光影之旅」多媒體光影匯演未有演出，質疑「逢星期三都冇，張飛平d既咩」，亦有人對安排感失望，直言「點解星期三冇煙花，我得星期三先得閒入場」。

多媒體光影匯演即日起至8月逢周三的演出時間表：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

根據迪士尼官網列出的演出時間表，除了逢周二及周四樂園公休日外，部分周三都沒有「迪士尼星夢光影之旅」匯演，包括7月20日、7月27日；至於8月只有17日及24日兩天安排了演出。

迪士尼在推出匯演之初曾表示，「迪士尼星夢光影之旅」多媒體光影匯演一周將演出4至5晚，因此現有安排符合當初的說明。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
20:55 2022/07/13
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
【門票騙案】陸續有苦主揭迪士尼騙徒神秘身份　疑曾多次出獄後再作案
22:40 2022/07/14
【門票騙案】陸續有苦主揭迪士尼騙徒神秘身份　疑曾多次出獄後再作案
【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子
17:29 2022/07/16
【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子

你可能感興趣

【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
20:55 2022/07/13
【門票騙案】代友購50張迪士尼金卡損失逾5萬元　苦主：得知佢失蹤後就瞓唔到覺
【門票騙案】陸續有苦主揭迪士尼騙徒神秘身份　疑曾多次出獄後再作案
22:40 2022/07/14
【門票騙案】陸續有苦主揭迪士尼騙徒神秘身份　疑曾多次出獄後再作案
【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子
17:29 2022/07/16
【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子
網上購物 電子支付 網購平台 Facebook 媒體 酒店 公園 Disney 門票 迪士尼樂園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
18:35 2022/07/16
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
今日 15:03
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌
17:35 2022/07/16
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌