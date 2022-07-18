【升學出路】樹仁新傳系設計VR遊戲　助學生了解採訪流程及加強媒體素養　

▲ 香港樹仁大學新聞與傳播學系以火災現場為背景，設計虛擬實境（VR）遊戲。（黃悅晴攝）

為了讓學生以沉浸式體驗記者採訪工作，香港樹仁大學新聞與傳播學系以火災現場為背景，設計虛擬實境（VR）遊戲。學生在遊戲中面對採訪任務及道德考慮的兩難情況。校方期望可藉此加強培養學生媒體素養，學習傳媒應有的道德。

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在VR遊戲中，玩家是一名到火災現場採訪的記者，需按採訪主任要求執行不同工作，包括拍攝火場畫面、採訪傷者及消防人員、進行直播等。過程中會有不同情境題，考驗學生的媒體素養及應變能力，例如小女孩正在哭泣，其父親要求記者不能拍攝；消防人員解釋案情時突然再發生爆炸，有市民甚至危坐窗邊，系統會詢問玩家是否拉近拍攝等。

完成遊戲後，系統會就學生的直播表現、媒體素養和應變能力3方面的評分，老師再會就同學表現作講解。新傳系副系主任蘇啟智解釋，選擇火災現場作背景是由於易引起學生的印象及興趣，加上「火災現場」變數多，可能出現火勢加劇、甚至爆炸等的情況，可以讓學生更好理解如何同時顧及採訪需要和現場突發情況。

他又稱，記者到意外或災難現場採訪，難免會遇到是否攝錄和訪問傷者、死傷者家屬和目擊者的兩難局面，相信VR遊戲可讓同學體會記者的掙扎，亦讓老師有機會向同學解釋記者工作時的道德考慮。

項目負責人、系主任李家文說，學校安排新傳系學生於大學3年級學習傳媒倫理課，而遊戲亦有助學生了解前綫記者的日常工作，相信能裝備學生到業界實習。她又說，日後會設計更多不同情境和採訪任務，讓學生更全面地認識媒體運作，並希望可在校園開放日讓到訪人士試玩VR遊戲，令公眾更了解記者的採訪流程。

▲ 樹仁新傳系以火災現場為背景，設計虛擬實境（VR）遊戲。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴