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【升學出路】樹仁新傳系學生申請到傳統媒體實習競爭減　對公關工作更感興趣　

社會 00:01 2022/07/18

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樹仁大學推出VR遊戲，協助學生掌握採訪流程及培養媒體素養。（黃悅晴攝）

去年透過大學聯招報讀8間資助大學新聞系課程的學生下跌，樹仁大學新聞與傳播學系系主任李家文說，今年到樹仁交留位費的學生比去年同期多逾1成，其中新傳系是其中一個較多人留位的學系，「無話特別低咗」。

不過，她提到選擇到傳統媒體，即電視台、電台及報紙等實習的學生人數減少︰「唔再爭崩頭，無以往競爭咁激烈。」不少新傳系學生對管理社交媒體、籌辦活動等公關工作更感興趣，李家文說，斜槓族（Slash）近年漸成趨勢，即使在傳媒業界中，亦有很多記者入行一兩年就會轉行做公關。她認為，無論讀哪一個學科，畢業後都不一定只可以做相關工作，「讀大學係浸喺個氣氛，令自己眼界闊啲。」

為裝備學生更多元化發展，新傳系將於新學年開設「體育傳訊」的新科目，學生可了解如何採訪體育新聞，亦可學習如何籌辦體育相關活動，更邀得業界人士親自授課。李家文又指，樹仁大學致力推動「數碼人文」，雖然是一個小型的私立大學，但優勢是學系之間的合作多、連結強，師生關係緊密。

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記者：黃悅晴

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