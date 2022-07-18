【港大醫學院】劉澤星：盼培育好醫生服務市民　教學加入新科技以保課程競爭力

▲ 港大醫學院候任院長劉澤星。（陳國峰攝）

面對本港學生人數下降，各大專院校積極招攬尖子入讀。香港大學醫學院候任院長劉澤星說，目標一直是培養更多優秀醫生，並非與其他院校競爭，惟料本港放寬引入海外醫生後，對本港醫學院收生有影響，將繼續檢視課程可改善的地方，並加入更多新科技，以提高課程競爭力。他又說，其中一個上任後重要工作，是確保學生讀書開開心心，期望培養出能讀好書、識溝通、有同理心的醫生。

劉澤星將於8月1日起成為港大醫學院院長，他指今年報讀港大醫學院的人數與以往相若，對於今年港大醫學院排名首次被中大醫學院超越，他強調不是要與中大「鬥」，希望兩間學校都可以做得更好，培養更多優秀的醫科生︰

香港兩間醫學院都訓練好嘅人出嚟，將來可以照顧香港嘅市民，我將來去睇醫生都未必淨係睇港大嘅醫生。

他坦言，本港放寬海外醫生來港執業要求，有意讀醫的同學有更多選擇下，相信將來對醫學院收生有一定影響︰

以前喺香港只有兩間可以選擇，之後出齊100間院校（海外醫生認可醫學資格的名單），同學都可能會被吸引咗去其他醫學院。

為繼續吸納尖子生，劉澤星稱會不斷檢視課程內容，提供更多臨床學習機會，同時透過在科技增進課程，包括引入虛擬現實的模擬式學習，讓學生獲得更多醫學知識之餘，可以有不同學習體驗。

▲ 香港大學醫學院候任院長劉澤星。（陳國峰攝）

上任在即，劉澤星表示其中一個重要工作，是確保學生在醫學院可以開心地學習，亦會推動老師多了解同學需要，「要清楚學生邊方面有問題，有咩可以幫到佢哋，無論係學業定心理方面。」他期望，港大培養出的醫生，除了讀好書，亦要懂得與人溝通、能理解病人心情。

劉澤星同時身兼政府抗疫專家顧問及新冠疫苗顧問專家委員會召集人，他直言多項工職令他很大壓力，但仍會盡心盡力為醫學院︰

都係希望可以幫到香港。我做得到嘅，就算係醫學院以外嘅，我都會盡力去做到最好。

現任港大醫學院院長梁卓偉曾公開承諾預留75%醫科學額，讓本地學生透過聯招入讀。劉澤星指，會繼續可以推動有關措施，但強調選擇權仍在學生手中。至於港府今年推出直接錄取計劃，劉澤星指出會觀察計劃下其他學科的收生情況，日後考慮是否參加。

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記者：黃悅晴