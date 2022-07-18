【港大醫學院】港大醫科生增潤年到雲南服務　學習與病人相處溝通

▲ 港大醫學院醫科生在3年級時，可按照個人興趣和學習需要，到海外院校修讀其他課程或實習。（陳國峰攝）

為豐富學生學習經歷，做到多方面發展，港大醫學院於2016/17學年起推出「增潤年」，醫科生在3年級時，可按照個人興趣和學習需要，到海外院校修讀其他課程或實習。有首屆體驗增潤年的學生到世界衛生組織實習，並到法國巴黎修讀政治學；亦有學生到內地參與大型研究計劃，從中學習如何與病人相處及溝通。

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剛成為瑪嘉烈醫院內科實習醫生薛煦祺，是新增「增潤年」後的首屆醫科生。她當時選擇到蘇格蘭愛丁堡大學當一個學期的交流生，修讀經濟；另一學期則到雲南參與公共衞生相關研究，她說，增潤年的經歷令她個人方面有所成長，亦更明白如何與病人溝通︰「有時你以為係大家都明嘅用語，但原來係專業用語，病人都唔係好明。作為醫生都唔應該怪個病人點解唔識，或者無耐性去答。」直到現時在公立醫院工作，薛煦祺稱會時常以增潤年的經歷提醒自己，要從病人的角度出發。

她又提到自中學時期已有興趣了解經濟學，但苦無機會，很高興可透過增潤年學習到相關知識。薛煦祺認為，醫學院首兩年的學習生活緊張，一年增潤年令她可放慢腳步重整自己節奏，亦借此更了解自己的定位。

正在伊利沙伯醫院外科任實習醫生的林穎浩，則在增潤年到世界衛生組織西太平洋區辦事處任實習生，期間了解到管理醫護人員的政策、醫療資源分配的知識，他形容與臨床醫學很不一樣，令他以全新角度看待公共衞生。另一個學期他遠赴法國巴黎政治學院作交流生，學習政治學。他認為有關經歷令他看到香港在醫療政策方面可改善的地方。

▲ 首屆體驗「增潤年」的醫科生。（陳國峰攝）

同樣是首屆增潤年學生，殷浩翔就取得港大醫學研究碩士；楊瀚寧則取得港大公共衞生碩士，主要在人文健康角度研究政策；戴曉怡則在英國布里斯托大學取得臨床醫學理學士學位。

港大醫學院候任院長劉澤星表示，增潤年是為了讓學生接觸不同國家的人或其他學科知識，從而開闊眼界、提升溝通技巧及同理心等。他提到，不少同學會在增潤年選擇截然不同的學科來增值自己，首屆有約三分一學生取得增插學位，學科涉會計、藝術及歷史、哲學等，更有學生取得港大的研究碩士學位。

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記者：黃悅晴