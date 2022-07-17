【網上騙案】去年共錄逾1.3萬宗　44％涉網上購物

▲ 郭嘉銓先生表示2021年共錄得一萬九千多宗騙案，當中逾七成都與網上騙案有關。（香港新聞博覽館提供）

網上騙案日漸常見，警務處助理處長郭嘉銓表示，2021年共錄得逾1.9萬宗騙案，當中逾7成都與網上騙案有關，佔最多的是網上購物騙案，佔整體44%，其次包括網上情緣、投資及求職等騙案，舉例有騙徒假扮賣家，在不同社交平台訛稱出售商品，誘騙買家將款項存入指定戶口，並不接受當面交收，當收到款項後便失去聯絡。

香港新聞博覽館今（17日）舉行「提高網絡安全意識免受騙」網上講座，郭嘉銓表示，本港詐騙案在過去十年間有明顯上升趨勢，舉例，有騙徒假扮賣家，在不同社交平台訛稱出售商品，包括海鮮、主題公園門票、電腦產品等，以減價、限購及外地代購等招徠，誘騙買家將款項存入指定戶口，並不接受當面交收，當收到款項後便失去聯絡，當中這些社交平台專頁只會經營很短的時間，也沒有提供地址或電話等資料，又會聘用打手給予好評，製造有很多人購買的假象。

他建議，市民應選擇光顧官方平台或信譽良好的網店，堅持當面交收或以貨到付款方式交易，並以賣家提供的貨品圖片作「反搜尋」，核實圖片的真確性，如有任何懷疑，應立即終止交易。

另外，郭指出，俗稱「殺豬盤」的投資騙案及網上情緣騙案成為近年騙徒的常見手法，騙徒會在社交媒體包裝自己為高富帥，與受害人建立網戀關係，再以甜言蜜語誘騙受害人在虛假投資平台投資。當受害人投入更多金錢後，騙徒便會聲稱投資失利，令受害人蒙受巨額損失；他提醒市民應利用搜尋器核實網上對象的身分，查看對方帳戶的朋友圈有否異常，以及提防回報高得不切實際的投資計劃。

刷單騙案亦成為今年上半年求職騙案主要手法。騙徒聲稱招聘「訂單處理員」，要求受害人假扮買貨提升網店銷量，在網上刊登招聘廣告，受聘人只需將指定貨品加入網店的購物車，再將貨款存入騙徒的銀行戶口，便可賺取佣金回報。當取得受害人信任後，騙徒會加大交易金額，當貨款存入其戶口後，便不翼而飛。

警方成立的反詐騙協調中心，與銀行及海外機關合作，協助市民追截損失金額，單是過去一年成功截回的金額多達20多億。

香港生產力局網絡保安及香港電腦保安事故協調中心主管周啟發表示，近年網絡釣魚事故不斷上升，2021年共有3,700多宗個案，佔整體保安事故近五成，當中涉及類別包括電子商貿、網上銀行及加密貨幣等。他舉例，有市民曾收到疑似速遞公司的釣魚電郵和假網站連結，當進入網站後，會被要求重新填寫地址。受害人在輸入電郵和地址前更會彈出驗證碼，令受害人增加對網站的可信性，最後再彈出另一個假信用卡網站，以騙取資料及手機短訊內的性密碼。

另外，新冠疫情下不少餐廳會利用二維碼點餐，黑客亦嘗試誘騙食客登入惡意網站，以竊取受害者資料及嵌入惡意軟件，要求受害人付款至黑客帳戶。他表示，假如市民不幸被勒索軟件入侵電腦，應斷開網絡連接和外部硬盤，以避免進一步感染，也不要嘗試在不知名網站下載解密器。

周啟發建議，市民要小心查核可疑的訊息及網站連結，不要隨便下載及安裝可疑程式，並考慮在登入網上帳戶時啟用雙重認證，避免不法分子入侵，以及定期更新個人裝置軟件，以減少軟件漏洞及黑客攻擊的機會。

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記者：鄧凱文