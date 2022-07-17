  • 30°C
香港時間 : 2022717日 (週日) 23:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【81處所強制檢測】59幢住宅涉長沙灣宇晴軒、紅磡海逸豪園　21食肆及旺角紅人派對上榜

社會 22:45 2022/07/17

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府公布最新強制檢測公告

本港第五波疫情持續，政府公布最新81個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月19日之前完成檢測。須強檢處所包括59幢住宅、21間食肆及旺角紅人派對。

7月11至17日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 將軍澳維景灣畔 8 座
  • 紅磡海逸豪園 12 座
  • 長沙灣宇晴軒 6 座
  • 九龍塘廣播道41 號萬寶閣
  • 掃管笏上源 5B 座
  • 元朗阜財街14號宏豐大廈
  • 香港仔雅濤閣 3 座
  • 紅磡黃埔花園百合苑 7 座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑 1 座
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 鰂魚涌太古城齊宮閣
  • 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
  • 將軍澳英明苑明安閣
  • 粉嶺欣盛苑欣喜閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座
  • 荔枝角美孚新邨 3 期吉利 徑 6-8 號
  • 觀塘順天邨天樂樓
  • 元朗合財街33號合益大廈
  • 沙田駿洋邨駿爾樓
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 屯門良景邨良傑樓
  • 天水圍天頌苑頌水閣
  • 長沙灣永康街 50D-50E 號
  • 長沙天水圍天逸邨逸江樓
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 大埔翠樂街 11 號美豐花園 B 座
  • 尖沙咀柯士甸道65號幸運 大廈
  • 馬鞍山富寶花園 5 座
  • 大圍名城 3 期 1 座
  • 天水圍天慈邨慈心樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
  • 將軍澳消防處將軍澳員佐 級人員宿舍二座
  • 屯門良景邨良英樓
  • 將軍澳日出康城首都 6 座 (左翼及右翼)
  • 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 1-A 座
  • 茶果嶺茶果嶺道 167-175 號祐福樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 黃大仙啟德花園 3 座
  • 大圍曉翠山莊 2 座
  • 秀茂坪寶達邨達貴樓
  • 大埔頌雅苑頌善閣
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 沙田乙明邨明恩樓
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 葵涌葵芳邨葵健樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 香港仔福群大樓 A 座
  • 鴨脷洲漁安苑銀安閣
  • 荃灣荃灣中心北京樓
  • 將軍澳健明邨明月樓
  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓

其他處所特定時間請看

  • 十大碗粥麵專家 深水埗汝洲街 43-49 號樂 勝大廈地下
  • 爭鮮迴轉壽司 粉嶺粉嶺中心購物商場地 下 101 號鋪
  • 鴻運茶餐廳 大圍積德里 17 號地下 鴻運茶餐廳
  • MX 中環大會堂高座地下
  • 牛奶冰室 屯門屯門時代廣場北翼 1 樓 6-7 及 20-21 號鋪
  • 好吃韓國料理 旺角通菜街 24 號地下 E 鋪
  • 潮龍園 元朗擊壤路17號順發樓地 下 D-E 鋪
  • 金記冰室 元朗元朗廣場2樓277-290 號鋪
  • Accro Coffee 元朗元朗安寧路 162-168 號金城樓地下 D 鋪
  • 旭灃飯店 北角渣華道 82 號地下 旭灃飯店
  • 錦記粥粉麵飯 紅磡曲街 37 號地下
  • 樂園魚旦專家 北角電氣道 254-280 號華 凱大廈地下 G 鋪
  • 冠華冰廳 柴灣柴灣道 345 號金源洋 樓商場地下 19-20 號鋪
  • 吉野家 紅磡寶其利街 45-47 號銳 光中心地下
  • 周記油渣麵粥粉茶餐廳 深水埗福榮街 111-113 號 地下
  • 麥當勞 旺角彌敦道 612-618 號好 望角大廈地下(部分)及地 庫
  • 紅人派對 旺角 MPM 商場 3-4 樓
  • 小方糖甜品 旺角廣華街 3 號地下
  • 雅苑座 尖沙咀帝苑酒店 3 樓
  • 炳記茶餐廳 西營盤修打蘭街25號地下 炳記茶餐廳
  • 華記餐廳 元朗錦田公路 40A 號地下 華記餐廳
  • Cova Ristorante & Caffe 銅鑼灣利園 1 期 1 樓 108A 號鋪

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【露宿者】第五波疫情逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援服務
17:54 2022/07/06
【露宿者】第五波疫情逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援服務
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
16:35 2022/07/08
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
16:50 2022/07/10
【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
17:38 2022/07/11
【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
16:57 2022/07/12
【第五波疫情】今日新增2,769宗確診個案　本地感染佔2,558宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
16:50 2022/07/14
【第五波疫情】今日新增3674宗確診個案　本地感染佔3417宗【不斷更新】
【第五波疫情】今增3,486宗確診及4人離世　連續5日破3,000宗【不斷更新】
今日 16:26
【第五波疫情】今增3,486宗確診及4人離世　連續5日破3,000宗【不斷更新】

你可能感興趣

【露宿者】第五波疫情逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援服務
17:54 2022/07/06
【露宿者】第五波疫情逾500人因失業露宿街頭　社署︰提供適切福利支援服務
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
16:35 2022/07/08
【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
16:32 2022/07/09
【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】
商場 疫情 著數優惠 電子支付 強制檢測 電子消費券 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
今日 15:03
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
今日 13:23
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
【愛情陷阱】8年強迫墮胎14次男友拒結婚　女子絕望輕生留5字遺書
16:58 2022/07/16
【愛情陷阱】8年強迫墮胎14次男友拒結婚　女子絕望輕生留5字遺書