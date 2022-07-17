【81處所強制檢測】59幢住宅涉長沙灣宇晴軒、紅磡海逸豪園　21食肆及旺角紅人派對上榜

▲ 政府公布最新強制檢測公告

本港第五波疫情持續，政府公布最新81個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月19日之前完成檢測。須強檢處所包括59幢住宅、21間食肆及旺角紅人派對。

7月11至17日曾身處以下地點超過兩小時：

將軍澳維景灣畔 8 座

紅磡海逸豪園 12 座

長沙灣宇晴軒 6 座

九龍塘廣播道41 號萬寶閣

掃管笏上源 5B 座

元朗阜財街14號宏豐大廈

香港仔雅濤閣 3 座

紅磡黃埔花園百合苑 7 座

紅磡黃埔花園翠楊苑 1 座

長沙灣元州邨元禧樓

鰂魚涌太古城齊宮閣

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

將軍澳英明苑明安閣

粉嶺欣盛苑欣喜閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座

荔枝角美孚新邨 3 期吉利 徑 6-8 號

觀塘順天邨天樂樓

元朗合財街33號合益大廈

沙田駿洋邨駿爾樓

九龍城德朗邨德珮樓

屯門良景邨良傑樓

天水圍天頌苑頌水閣

長沙灣永康街 50D-50E 號

長沙天水圍天逸邨逸江樓

天水圍天逸邨逸江樓

大埔翠樂街 11 號美豐花園 B 座

尖沙咀柯士甸道65號幸運 大廈

馬鞍山富寶花園 5 座

大圍名城 3 期 1 座

天水圍天慈邨慈心樓

秀茂坪秀茂坪邨秀富樓

將軍澳消防處將軍澳員佐 級人員宿舍二座

屯門良景邨良英樓

將軍澳日出康城首都 6 座 (左翼及右翼)

油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 1-A 座

茶果嶺茶果嶺道 167-175 號祐福樓

將軍澳景林邨景松樓

粉嶺華明邨添明樓

慈雲山慈正邨正泰樓

黃大仙啟德花園 3 座

大圍曉翠山莊 2 座

秀茂坪寶達邨達貴樓

大埔頌雅苑頌善閣

長沙灣凱樂苑凱曈閣

柴灣柴灣邨灣畔樓

沙田豐和邨和悅樓

元朗屏欣苑屏泰閣

沙田乙明邨明恩樓

九龍城東匯邨匯智樓

葵涌葵芳邨葵健樓

油塘油麗邨逸麗樓

荃灣海濱花園海觀閣

香港仔福群大樓 A 座

鴨脷洲漁安苑銀安閣

荃灣荃灣中心北京樓

將軍澳健明邨明月樓

牛池灣彩虹邨紫薇樓

馬鞍山耀安邨耀平樓

其他處所特定時間請看此：

十大碗粥麵專家 深水埗汝洲街 43-49 號樂 勝大廈地下

爭鮮迴轉壽司 粉嶺粉嶺中心購物商場地 下 101 號鋪

鴻運茶餐廳 大圍積德里 17 號地下 鴻運茶餐廳

MX 中環大會堂高座地下

牛奶冰室 屯門屯門時代廣場北翼 1 樓 6-7 及 20-21 號鋪

好吃韓國料理 旺角通菜街 24 號地下 E 鋪

潮龍園 元朗擊壤路17號順發樓地 下 D-E 鋪

金記冰室 元朗元朗廣場2樓277-290 號鋪

Accro Coffee 元朗元朗安寧路 162-168 號金城樓地下 D 鋪

旭灃飯店 北角渣華道 82 號地下 旭灃飯店

錦記粥粉麵飯 紅磡曲街 37 號地下

樂園魚旦專家 北角電氣道 254-280 號華 凱大廈地下 G 鋪

冠華冰廳 柴灣柴灣道 345 號金源洋 樓商場地下 19-20 號鋪

吉野家 紅磡寶其利街 45-47 號銳 光中心地下

周記油渣麵粥粉茶餐廳 深水埗福榮街 111-113 號 地下

麥當勞 旺角彌敦道 612-618 號好 望角大廈地下(部分)及地 庫

紅人派對 旺角 MPM 商場 3-4 樓

小方糖甜品 旺角廣華街 3 號地下

雅苑座 尖沙咀帝苑酒店 3 樓

炳記茶餐廳 西營盤修打蘭街25號地下 炳記茶餐廳

華記餐廳 元朗錦田公路 40A 號地下 華記餐廳

Cova Ristorante & Caffe 銅鑼灣利園 1 期 1 樓 108A 號鋪

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記者：鄧凱文