【81處所強制檢測】59幢住宅涉長沙灣宇晴軒、紅磡海逸豪園 21食肆及旺角紅人派對上榜
社會 22:45 2022/07/17
本港第五波疫情持續，政府公布最新81個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月19日之前完成檢測。須強檢處所包括59幢住宅、21間食肆及旺角紅人派對。
7月11至17日曾身處以下地點超過兩小時：
- 將軍澳維景灣畔 8 座
- 紅磡海逸豪園 12 座
- 長沙灣宇晴軒 6 座
- 九龍塘廣播道41 號萬寶閣
- 掃管笏上源 5B 座
- 元朗阜財街14號宏豐大廈
- 香港仔雅濤閣 3 座
- 紅磡黃埔花園百合苑 7 座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑 1 座
- 長沙灣元州邨元禧樓
- 鰂魚涌太古城齊宮閣
- 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
- 將軍澳英明苑明安閣
- 粉嶺欣盛苑欣喜閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 14 座
- 荔枝角美孚新邨 3 期吉利 徑 6-8 號
- 觀塘順天邨天樂樓
- 元朗合財街33號合益大廈
- 沙田駿洋邨駿爾樓
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 屯門良景邨良傑樓
- 天水圍天頌苑頌水閣
- 長沙灣永康街 50D-50E 號
- 長沙天水圍天逸邨逸江樓
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 大埔翠樂街 11 號美豐花園 B 座
- 尖沙咀柯士甸道65號幸運 大廈
- 馬鞍山富寶花園 5 座
- 大圍名城 3 期 1 座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
- 將軍澳消防處將軍澳員佐 級人員宿舍二座
- 屯門良景邨良英樓
- 將軍澳日出康城首都 6 座 (左翼及右翼)
- 油塘鯉魚門徑 1 號海傲灣 1-A 座
- 茶果嶺茶果嶺道 167-175 號祐福樓
- 將軍澳景林邨景松樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 黃大仙啟德花園 3 座
- 大圍曉翠山莊 2 座
- 秀茂坪寶達邨達貴樓
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 柴灣柴灣邨灣畔樓
- 沙田豐和邨和悅樓
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 沙田乙明邨明恩樓
- 九龍城東匯邨匯智樓
- 葵涌葵芳邨葵健樓
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 香港仔福群大樓 A 座
- 鴨脷洲漁安苑銀安閣
- 荃灣荃灣中心北京樓
- 將軍澳健明邨明月樓
- 牛池灣彩虹邨紫薇樓
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
其他處所特定時間請看此：
- 十大碗粥麵專家 深水埗汝洲街 43-49 號樂 勝大廈地下
- 爭鮮迴轉壽司 粉嶺粉嶺中心購物商場地 下 101 號鋪
- 鴻運茶餐廳 大圍積德里 17 號地下 鴻運茶餐廳
- MX 中環大會堂高座地下
- 牛奶冰室 屯門屯門時代廣場北翼 1 樓 6-7 及 20-21 號鋪
- 好吃韓國料理 旺角通菜街 24 號地下 E 鋪
- 潮龍園 元朗擊壤路17號順發樓地 下 D-E 鋪
- 金記冰室 元朗元朗廣場2樓277-290 號鋪
- Accro Coffee 元朗元朗安寧路 162-168 號金城樓地下 D 鋪
- 旭灃飯店 北角渣華道 82 號地下 旭灃飯店
- 錦記粥粉麵飯 紅磡曲街 37 號地下
- 樂園魚旦專家 北角電氣道 254-280 號華 凱大廈地下 G 鋪
- 冠華冰廳 柴灣柴灣道 345 號金源洋 樓商場地下 19-20 號鋪
- 吉野家 紅磡寶其利街 45-47 號銳 光中心地下
- 周記油渣麵粥粉茶餐廳 深水埗福榮街 111-113 號 地下
- 麥當勞 旺角彌敦道 612-618 號好 望角大廈地下(部分)及地 庫
- 紅人派對 旺角 MPM 商場 3-4 樓
- 小方糖甜品 旺角廣華街 3 號地下
- 雅苑座 尖沙咀帝苑酒店 3 樓
- 炳記茶餐廳 西營盤修打蘭街25號地下 炳記茶餐廳
- 華記餐廳 元朗錦田公路 40A 號地下 華記餐廳
- Cova Ristorante & Caffe 銅鑼灣利園 1 期 1 樓 108A 號鋪
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記者：鄧凱文