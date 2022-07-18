【巴士削班】今年首5個月一成巴士線永久削班　港島區將有8巴士線擬取消

▲ 今年首5個月約有一成專營巴士路綫被永久縮減班次，有議員指隨着新巴城巴合併，未來合併路綫的情況只會更多，料港島區交通會持續變動。（梁偉榮攝）

疫情加上鐵路網絡擴展，專營巴士客量大受影響，運輸署回覆本報確認今年首5個月，已批准74條專營巴士路綫永久縮減班次，佔總巴士路綫數目約一成。本報翻查各區年度巴士路綫計劃發現，本年度港島區將繼續有路綫計劃削班，包括來往華富（南）至北角碼頭的42號綫，另有8條路綫擬中止營運。

有立法會議員估計，隨新巴城巴專營權合併，港島區巴士路綫合併削減情況料會持續，市民或要經歷一段適應期，或要改乘鐵路出行。

現時全港約有710條專營巴士路綫，惟第5波疫情帶來一輪削班潮，部分路綫至今未回復正常班次。據運輸署回覆，署方會因應地區發展、疫情及新公共交通服務啓用，適時與巴士營辦商檢討和考慮調整班次；在今年1月至5月，署方共批准74條巴士路綫永久縮減班次，佔總巴士路綫數目約一成。

巴士削班潮仍未結束，港島更是重災區，本報翻查港島4區的年度巴士路綫計劃，發現2022至23年度港島區陸續有綫路擬削班，包括取消8條巴士路綫服務。

以南區為例，來往華富（南）至北角碼頭的新巴42號綫將要削班。42號綫屬全日綫，大部分時間維持每10至12分鐘一班車，便利市民隨時往返南區與東區。按年度巴士路綫計劃，署方認為42號綫與同屬新巴的38號綫9成路綫重疊，計劃整合兩條路綫，42號綫只保留早上繁忙時段班次，38號綫則會改動路綫，在早上繁忙時段後改為繞經華富。

由於42號綫並不會設晚間繁忙時段班次，東區、灣仔區下班回南區的巴士乘客，就只能改乘38號綫。根運輸署數據，38號綫和42號綫最繁忙一小時的載客率，分別有69%和73%；改動後38號綫獲分配車輛數目不會增加。

除了以上兩條綫路，城巴的96號綫和99號綫同樣受影響，96號綫將會完全取消。兩者路綫不盡相同，96號綫由利東開出，以銅鑼灣摩頓台為終點站，途經怡和街和軒尼詩道。99號綫則由海怡半島出發，雖然經過利東邨，但不入銅鑼灣市中心，繞經堅拿道天橋進入炮台山，終點站為筲箕灣。

按運輸署計劃，96號綫將要取消並併入99號綫後，99號綫則改經堅拿道西、告士打道及高士威道。由於96號綫路綫較短，票價較低，巴士公司會提供雙向分段收費，乘客實際車資不變。

民建聯立法會議員陳恒鑌指，新巴城巴將會合併，在失去競爭的情況下，未來合併路綫的情況只會更多，相信港島區交通會持續變動，乘客需渡過一段適應期，甚至有巴士乘客會改乘鐵路。他認為，部分巴士路綫雖然客量不多，但仍是偏遠地區居民的必要路綫，政府在削班上要加緊把關。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚