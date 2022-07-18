【內地升學】10年間本地學生赴笈內地增6成　有名校生北上讀法律

▲ 香島專科學校院長羅永祥（左）中山大學畢業生陳沅彤（右）。（林宇翔攝）

近年往內地升學人數漸增，在內地升學及就業成為熱門話題。有升學專家表示，受惠於不少國內名校如北大清華等惠港收生政策、學費及住宿相宜、加上內地和香港學歷互通，令本港學生往內地升學按年增加，10年間增加6成。

有香港學生在內地升讀法律畢業後，成功透過「大灣區青年就業計劃」在內地就業，擔任助理研究員每月薪金達1.8萬元人民幣，並認為在內地升學的港生擁有兩地視野、更具優勢。

經就業計劃入職 月薪1.8萬人民幣

在香港土生土長的女生陳沅彤，於2017年在聖士提反女子中學畢業後，決定到廣東省的中山大學升讀法律。她表示，當時參加了不少升學展覽後，發現往內地升學「性價比」最高，而且中學選擇了經濟、中史及中國文學作選修科，對文科有興趣，雖分數達到大學門檻，惟在港難入讀法律，再加上考慮家人的經濟負擔及離港距離後，最終選擇中山大學法學院。

作為一個香港女仔，又第一次離開屋企咁遠，對比過其他外國大學，去內地甚至廣東省升學係較適合自己。

清華、北大毋須考慮DSE成績？名校傾向錄取學生有這一種潛質。（詳情即看：【下一頁】）

今年是陳沅彤在廣州生活的第5個年頭，去年從中山大學畢業後，是第一批透過港府「大灣區青年就業計劃」在內地就職的港青，目前任職「一國兩制青年研究院」助理研究員，工作合約為期18個月。陳表示，計劃會提供香港畢業生的平均起薪，即月薪1.8萬元人民幣，當中包括港府1萬元資助及8,000元工資，而廣東省另有1,000元補貼。

陳沅彤認為，計劃提供的條件優厚，即使在香港剛畢業工作亦未必能獲同樣工資。她計劃在合約完結後繼續在內地工作，認為在內地升學的港生擁有兩地視野，比只在內地或香港讀書的學生更有優勢。

升學專家：內地更易選心儀學科

升學專家香島專科學校院長羅永祥表示，本地學生往內地升學人數按年上升，根據國家教育部資料，截至今年1月，約有18,430名香港學生就讀內地的高校和研究院，較10年前的1.1萬人，增加6成。

羅永祥指，雖然應屆文憑試考生數目減少，但熱門科目競爭一樣大，「讀大學機會多咗，但入熱門科目都係難。」往內地升學受惠於不少國內名校如北大清華等惠港收生政策、港生更容易選擇心儀學科，加上內地和香港學歷互通，例如建築、中醫、工程等。他指，內地大學畢業生獲國企、金融機構等垂青，亦可投考本港公務員及紀律部隊，令港生北上升學和就業愈來愈普遍。

公務員事務局指，持有非本地院校學歷人士，包括內地及海外院校，入職要求與持本地院校學歷人士相若，並符合有關職位的其他入職要求，他們的申請可獲同樣考慮。在進行評核的過程中，政府會就個別個案參考當時得到或由教育機構、學術評審機構或其他有關當局或機構所提供的資料及意見。

由香港貿易發展局主辦的第31屆教育及職業博覽，將於7月21至24日在香港會議展覽中心舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，一連4天的博覽舉辦超過90場活動，今屆有超過780家機構參展，較去年減少約20家，惟今屆增加4個國家參與；部分參展機構設有即場面試，提供逾2,700個就業機會，公眾人士可免費參觀（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：李榮忠