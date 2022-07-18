  • 30°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 09:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地升學】清華、北大毋須考慮DSE成績？　名校傾向錄取學生有這一種潛質

社會 08:00 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

升學專家香島專科學校院長羅永祥。（林宇翔攝）

升學專家香島專科學校院長羅永祥表示，有6間內地名牌大學會採取院校獨立招生，可自訂收生準則或入學考試，包括北京大學、清華大學、復旦大學等；他指這些名校較為傾向錄取有創科潛質學生。

10年間本地學生赴笈內地增6成，有名校生北上讀法律。（詳情即看：【下一頁】

倘取錄　毋須考慮DSE成績

羅永祥稱，各間院校收生準則不同，清華大學每年邀請本港70至80間中學推薦學生，並邀請有潛質的學生到清華夏令營，惟因疫情而改為網上面試及綜合能力測試。至於北京大學歡迎全港中學生報讀，但需要由校長推薦，於4月下旬網上面試。學生獲兩間院校取錄後，毋須再考慮文憑試成績。

羅提醒，這些名校較傾向有創科潛質學生，曾在創科、數學比賽如機械人、奧數比賽等獲獎，則較大機會獲考慮。

至於留學費同樣是一大考慮因素，羅永祥以廣東省為例，就讀文商理科每年學費約6千至7千元人民幣（約港幣8,000元）、醫科及資訊科技最貴約8千元人民幣（約港幣9,300元）；每年學校宿舍約1千至2千元人民幣（約港幣2,300元），連同生活費，在內地留學每年「最低消費」為2萬元人民幣（約港幣2.3萬元）；他稱「有10萬（人民幣）點都夠讀4年。」

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【內地升學】10年間本地學生赴笈內地增6成　有名校生北上讀法律
今日 08:00
【內地升學】10年間本地學生赴笈內地增6成　有名校生北上讀法律
【港大醫學院】港大醫科生增潤年到雲南服務　學習與病人相處溝通
今日 00:02
【港大醫學院】港大醫科生增潤年到雲南服務　學習與病人相處溝通
【港大醫學院】劉澤星：盼培育好醫生服務市民　教學加入新科技以保課程競爭力
今日 00:00
【港大醫學院】劉澤星：盼培育好醫生服務市民　教學加入新科技以保課程競爭力

你可能感興趣

【內地升學】10年間本地學生赴笈內地增6成　有名校生北上讀法律
今日 08:00
【內地升學】10年間本地學生赴笈內地增6成　有名校生北上讀法律
【港大醫學院】港大醫科生增潤年到雲南服務　學習與病人相處溝通
今日 00:02
【港大醫學院】港大醫科生增潤年到雲南服務　學習與病人相處溝通
【港大醫學院】劉澤星：盼培育好醫生服務市民　教學加入新科技以保課程競爭力
今日 00:00
【港大醫學院】劉澤星：盼培育好醫生服務市民　教學加入新科技以保課程競爭力
大學 DSE 北京 機械人 中學 廣東省 人民幣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
13:23 2022/07/17
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆