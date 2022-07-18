【內地升學】清華、北大毋須考慮DSE成績？　名校傾向錄取學生有這一種潛質

▲ 升學專家香島專科學校院長羅永祥。（林宇翔攝）

升學專家香島專科學校院長羅永祥表示，有6間內地名牌大學會採取院校獨立招生，可自訂收生準則或入學考試，包括北京大學、清華大學、復旦大學等；他指這些名校較為傾向錄取有創科潛質學生。

10年間本地學生赴笈內地增6成，有名校生北上讀法律。（詳情即看：【下一頁】）

倘取錄 毋須考慮DSE成績

羅永祥稱，各間院校收生準則不同，清華大學每年邀請本港70至80間中學推薦學生，並邀請有潛質的學生到清華夏令營，惟因疫情而改為網上面試及綜合能力測試。至於北京大學歡迎全港中學生報讀，但需要由校長推薦，於4月下旬網上面試。學生獲兩間院校取錄後，毋須再考慮文憑試成績。

羅提醒，這些名校較傾向有創科潛質學生，曾在創科、數學比賽如機械人、奧數比賽等獲獎，則較大機會獲考慮。

至於留學費同樣是一大考慮因素，羅永祥以廣東省為例，就讀文商理科每年學費約6千至7千元人民幣（約港幣8,000元）、醫科及資訊科技最貴約8千元人民幣（約港幣9,300元）；每年學校宿舍約1千至2千元人民幣（約港幣2,300元），連同生活費，在內地留學每年「最低消費」為2萬元人民幣（約港幣2.3萬元）；他稱「有10萬（人民幣）點都夠讀4年。」

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記者：李榮忠