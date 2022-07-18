【網購護膚品】逾半官方網店欠詳細成分資料　Aesop一款產品購物網上價格竟比官網貴近2成

▲ 香港天氣潮濕悶熱，護膚品尤其重要。（資料圖片）

網購護膚品已成為愛美一族的習慣，消費者亦因相信其產品售價一般較低而樂於惠顧。然而，不少品牌護膚品包裝所列的資料較簡略，而本港未有法例規範護膚品包裝上的成分標示，消委會因此檢視了46個護膚品品牌的本地官網及12個綜合性護膚品購物網，涵蓋近240款面部護理產品/套裝的資料，了解網店列出產品成分的情況。結果發現，逾半官網及大部分綜合性購物網站的產品欠缺詳細的成分說明，包括售價逾$3,000的精華和面霜。另發現，個別綜合購物網部分產品的價格可以較貴。

調查的產品類別主要包括潔面乳、爽膚水/肌底液、精華、面霜、眼部護理和面膜等，普遍都是相關網店標榜為「皇牌熱賣」、「暢銷產品」、新推出產品等，價格從80元到6000元不等。檢視的樣本中，以「LAMER」1款精華面霜為例，其品牌官方網店以及1個綜合購物網「Selfridges&Co」所載的成分列表說明該產品含有「甲基異噻唑啉酮」（methylisothiazolinone，簡稱MIT）和「甲基氯異噻唑啉酮」（methylchloroisothiazolinone，簡稱CMIT）等防腐劑，不過，當消委會檢視產品包裝上標示成分資料時發現，相關產品標示成分與網店所列不同，估計其官方網店和購物網所載資料未有及時更新。

部分消費者或會認為於綜合購物網選購護膚品，其價格一般較品牌官方途徑購買便宜。不過，是次調查卻發現，個別綜合消費網所列的部分貨品價格較相關品牌的官方網店為高。以2個 綜 合 購 物 網「ZALORA」和「Strawberrynet」為例子，網店都有供應「清單」中超過20款產品，若與相關官方網店所列的售價比較，儘管若干產品的售價較官方網店低廉，然而亦發現該2個綜合購物網於調查 期 間 各 有4 至 5 款 產 品 所 列 的 售 價（未計限時優惠碼的折扣）較官方網店高。其 中 綜 合 購 物 網「 ZALORA」標示「ORIGINS」1款亮采精華的售價為$520，而該款產品於官方網店的售價為430元，售價差距接近21%。而「Strawberrynet」（#55）供應的1款「Aesop」抗 氧化 精 華，標示的售價為775.5元，相關產品於其官方網店的售價為650元，售價差距亦超過19%。換言之，綜合購物網供應的產品售價並非必然較官方網店優惠。

消委會建議，消費者保持理性消費，以免因為網店各式各樣的推廣優惠而衝動購買未必適合，或者快將到期的護膚品。而皮膚容易出現問題的人士，並不建議在未清楚產品詳細成分的情況下，貿然選購未曾使用過的護膚品。另外，在收到貨品後，應盡快檢查貨品包裝是否完好，在打開產品前檢視標籤上所列的成分列表，查看是否含有已知會令自己過敏的成分，亦要留意產品標示的使用期限。如發現產品含有致敏成分，或者產品即將到期甚或已過期，建議聯繫相關產品供應商，以商討可否安排換貨或退款。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍