【消委會】29款食油檢出基因致癌物　「御品皇」純正花生油超標一倍

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食油是煮食中的必備品，消費者委員會測試50款食油，結果發現有47款（94%）食油樣本檢出1種或以上的有害污染物，當中4成（20款）檢出3種或以上的有害污染物。值得關注的是，近6成（29款）樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，當中2款樣本的含量超出歐盟標準；另有2款樣本檢出基因致癌物苯並[a]芘，其中1款的檢出量亦超出歐盟標準；此外，有1款樣本的塑化劑檢出量超出食安中心的行動水平和歐盟上限。

消委會在測試市面上50款常見的食油，發現1款樣本檢出的塑化劑含量高於香港的行動水平和歐盟上限，1款的有害污染物苯並[a]芘及2款的致癌物環氧丙醇含量超出歐盟標準。

消委會於2021年11月至2022年1月從超市及百貨公司的食品部搜集了50款市面較常見的食油樣本，包括初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、粟米油、花生油等。測試主要涵蓋3大範疇，包括安全測試、營養素測試及煙點測試。

是次測試了5種塑化劑，50款樣本中，有35款檢出塑化劑，佔整體70%。

3款食油檢出基因致癌物

基因致癌物苯並[a]芘及環氧丙醇在高溫烹調帶油脂的食物時較易產生，因此應盡量避免攝入；是次測試有3款樣本超標。「御萬家」百分百純正粟米油及百分百純正花生油檢出苯並[a]芘，雖然全部符合香港的行動水平及將實施的修訂規例，但「御萬家」樣本檢出每公斤2.1微克苯並[a]芘，輕微超過歐盟含量不可多於2微克的標準。

是次測試顯示，29款樣本檢出環氧丙醇，佔整體樣本58%，含量介乎每公斤100至2,000微克，含量差距極大，當中「SuperFoodLab」純正椰子油每公斤含有1,100微克和「御品皇」純正花生油每公斤2,000微克的檢出量，分超過歐盟標準1成及1倍。

廠商回應

「御萬家」分銷商提供廠商檢測報告，表示旗下百分百純正粟米油及花生油的3-MCPD及縮水甘油含量較本會的測試結果低，認為是由於兩者採用的檢測方法不一致及實驗室檢測偏差。

「Meadows」及「御品皇」的代理商表示，旗下「御品皇」純正花生油符合香港法例及要求。

「SuperFoodLab」代理商表示，塑化劑測試結果並沒有超出食安中心的行動水平，營養含量與標籤資料一致。

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記者：陳麗娜