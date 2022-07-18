【消委會】首半年外賣平台投訴增3成6　有個案指平台折後價比餐廳原價貴

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疫情影響下，食肆不時因應政府政策，收緊堂食人數及營業時間，有更多會選擇外賣取代堂食，因外賣平台方便，令使用人數大增。惟消委會在本年首六個月已接獲關於外賣平台之投訴個案522宗，對比往年同期384宗，上升超過3成6，投訴數字反映不論老問題或新爭議都出現頻繁。

外賣平台折後價比餐廳原價貴

有個案袁小姐為外賣平台的月費會員，理應可以享有更多優惠，惟有一日袁小姐透過平台於餐廳購買雲吞麵，並選擇外賣自取，平台顯示食物有75折，雲吞麵原價40元，折後價30元，但到餐廳領取食物時，看到餐廳內價目表的雲吞麵只售30元，深感被該平台宣稱的折扣優惠誤導。

及後袁小姐再透過平台向另一餐廳購買外賣自取之乾炒牛河，同樣顯示折扣優惠，由原價79元減至59.2元。袁小姐到餐廳自取食物時，發現乾炒牛河於餐廳之原價是56元，竟比平台之折後價更便宜。袁小姐認為之銷售手法不妥，有標高原價再以折扣欺騙消費者之嫌，因而向本會投訴。

外賣平台回覆指，鼓勵餐廳定價與堂食價格相同，但決定權在於餐廳，故此兩者價格可能有所不同。A公司已敦促其相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價的透明度。

刪除應用程式後仍一直被徵收月費

個案郭先生早前於一間外賣平台登記帳戶，但他試用兩天後覺得不合用，於是刪除程式。由於從未收到平台任何電郵或短訊等會員收費通知，他一直不以為意，直至近日檢查信用卡月結單，才發現外賣平台每月一直向他徵收會員月費，總共已徵收8個月月費約800元。

郭先生向平台投訴，並要求退回有關費用。平台回覆指，表示郭先生訂閱服務時已同意接受其條款及細則，而且服務已登記多月，故此未能安排退款。郭先生認為平台做法不妥當，指平台在客戶登記帳戶時已設置消費陷阱，將收取月費隱藏於條款中，並且不作提示和明顯徵求同意，消費者稍有不慎便會一直被收取費用，因此向本會投訴。

消委會跟進後，平台回覆指，應用程式有免費試用版，客戶必須經過SMS驗證才能啟用會籍，並已列明免費試用後客戶將自動被按月收取月費，客戶註冊時亦確認同意會籍收費的條款，即可隨時取消會籍。經消委會調解後，平台最終表示可安排退回一個月月費，而郭先生亦接受此安排。

消委會建議

消委會提醒，市民應留意點餐價格等訂單資料，可於訂購餐點時參考堂食價格，於確認訂單前，仔細核對訂單資料，如使用優惠劵的話，優惠劵是否已生效等，一切無誤方按確認。

另外，市民應細閱會籍分類及優惠詳情，由於部分外賣平台將用戶分為免費會員及付費會員，付費會員可享更大折扣或免運費等不同優惠，如欲登記付費會籍服務之「免費試用」，消費者宜詳細閱覽優惠詳情，因為外賣平台大有可能於免費試用期後，繼續向用戶收取會籍費用。

而且亦應注意，刪除程式不等於停止程式服務，用戶或需按指定步驟及於指定時間內提出，方可徹底停止程式及其預設之外賣平台會籍指示。消費者應定期查看「會籍計劃」及「購買紀錄」設定，並留意月結單，倘發現不明收費，應盡快聯絡程式開發商或有關平台跟進處理。

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記者：李榮忠