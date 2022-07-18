【封區檢測】政府圍封沙田水泉澳邨城泉樓　東涌逸東二邨謙逸樓發現3宗陽性個案

▲ 東涌逸東二邨謙逸樓發現3宗陽性個案，19戶沒人應門。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】政府圍封沙田水泉澳邨城泉樓

政府下午5時圍封沙田水泉澳邨城泉樓，目標是在明日（19日）上午約9時完成行動，要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【07:29】東涌逸東（二）邨謙逸樓

東涌逸東（二）邨謙逸樓共有約1,230人接受了檢測，當中共發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組