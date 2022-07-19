【I SWIM】吳海昕不怕被定型享受慢慢進步　Sofiee走過病態斷捨離有所領悟

ViuTV劇集《I SWIM》進入倒數階段，劇迷不捨飾演游泳健將的男生，也未有遺忘了C班班主任Miss翁。

被稱為ViuTV女主角常客的吳海昕（Sofiee）繼《教束》後再碰上老師角色，她接受TOPick專訪時「老師上身」作解說：「《教束》的老師角色就比較唯利是圖，而《I SWIM》中的MISS翁就是處處為學生著想、硬淨、語速很快又沒有尾音。」

Sofiee這位「老師」因拍攝《I SWIM》而終於學會游泳，或許就是註定戲劇與她的生活密不可分吧？

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因劇得「福」

一眾演員在拍攝前被導演要求一起練習游泳，Sofiee指自己需要先學習踢水，她卻因為這次的速成課程而學會游泳！她笑說：「訓練時間也只是大約兩星期，而且我也不一定需要學懂，皆因我也需要拍攝遇溺的戲份。」

她憶述：「我拍的那場戲是在水底，而且把弄濕的衣服再吹乾是很麻煩，不可以有那麼多時間可以耽誤。而且我學憧了游泳後，手腳就懂得協調。導演也很後悔，認為應該不讓我學習游泳，就很像是懂游泳的人扮作自己是不懂得。」她語帶滿足地稱：「我現時學懂了自由式了！」

她回想過往經歷：「 以往的我真的是忌水，就連把頭浸在水裡也感害怕。我曾經在發夢時會夢到海嘯，不知道壓力是來自身生活抑或拍劇，我也花上很多時間才可適應把整個人浸在水裡。」

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點名讚Edan與Phoebus

除了劇中的泳池戲份在播出前已令人期待，Sofiee與呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）等青春偶像的配搭也令人覺新鮮，Sofiee就大讚一眾拍檔們，兼公開鏡頭背後的他們！

她與劇中的「學生們」初次合作，過往也是從綜藝、舞台表演認識他們，她謂：「每一次圍讀時也覺得他們在角色當中，演班長的Phoebus就有積極上進的感覺，也如他真人般正直，而他也是擁有喜感的。」

她提到對白量僅次於次於自己的Edan：「我覺得Edan是很專注的，即使他會貪玩，但知道自己何時需收掣。他也很熟讀劇本，大部份也沒有甩，真的很佩服他！」

問到拍攝空檔時有否被整蠱，她沒好氣地說：「因為我需記下很多對白，在拍攝前也要保持專心，他們也會很輕微地整鬼，譬如拍下別人的睡相，然後最令人氣憤的是不可攻擊他們！他們沒有偶像包袱的，尤其是Edan也不太理會，真的很像中學生般玩，互相傷害、互相原諒、互相進步。」

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天賦V.S努力

身為演員的Sofiee又如何看待劇中的所帶出的天賦與努力的對決？

自認不屬天才演員的她，坦言演戲時往往也是由自己過往的經驗再加上臨場發揮而得來。

她解釋： 「我也很享受慢慢進步的感覺，我也相信天才演員是有努力的。不可以只羨慕別人擁有天賦，自己就是要找到長處再加以努力。自身一定有比較好的地方，就在那方面努力，你回望過後會發現自己比以往成長，努力過的天賦才是有意義。」

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盼角色成觀眾記憶點

Sofiee既是佛系女子，也自評屬圈中比較「摺」的女演員，也很少拍攝綜藝節目。而觀眾看到她也比較想起《二月廿九》、《940920》 中的角色Yeesa。

她開心地說：「我發覺我不太介意別人是否認識我的為人，他們的記憶點就在我的角色，我也因此而開心，因為每一個角色也在觀眾心目中有記憶點。我希望是次的角色可取代過往鄰家女孩感覺的角色。」

那會否擔心被觀眾定型呢？ 她回應：「我不抗拒被定型，我很開心的是大家覺得我屬於那個角色！很多人未認識我時也不知我的聲線不像《二月廿九》的Yeesa般﹐我也很滿足於大家記得我所演的角色，多於記著我。

她突然變得老套：「只要有一個角色活在觀眾的心目當中，這就是我在影視界當中的青春記憶。」

▲ 《940920》

自在做運動

Sofiee對於觀眾記著她所演的角色而感滿足，同時也覺得從中獲益，她爆料：「外出時也沒有人認得出我，我經常也會素顏上陣參與數十人的運動班，可能有一至兩個人認得出我，但也沒有特別。」

她說：「我是覺得很輕鬆的，可以過著普通人的生活，可以做到自己想做的事，沒有那種明星的壓力﹐這也是令我可以專心完成角色的原因。 」

「做運動是心靈的調節」

回到戲外，平日從Sofiee的社交平台上也看到她會行山、玩瑜伽，她指：「作為女演員，保持體態當然重要，但做運動是心靈的調節。」

她也從運動中有所啓發：「當你今天做了一些，你後來看到自己的進步後 ，那一種滿足感是可以令你更有動力繼續做運動。微小的小成功累積，會慢慢令你在某一天累積到一個屬於你自己的大成功。」

她與一般女生無異，也十分「怕曬」，故會選擇於中午時間行山、做運動，「看不同的風景也是與自己作溝通，當我感到不開心時，我會傾向與大自然相處多於與別人傾訴。我是一個善忘的人，一覺醒來看到太陽便把不快事作罷，就是很佛系的。」

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喜歡留在家

她再度揭開自己的宅女一面，「我最高峰時曾經連續十天也留在家，我經常也有很多劇集、電影還未看。我就是以戲劇與世界接軌，看完後又會撰寫影評以作日後演出的參考。再加上過了一定年紀後，也想多把時間留給自己，同時另類地增值自己。」

▲ Sofiee與愛貓（Instagram圖片）

既然長期留在家，再加上過往曾歷病態斷捨離，Sofiee悟出：「是需要找到甚麼是對自己重要的。我現時也不用『棄』，因為已經從源頭當中減廢，不帶物件進家就最好。」

身為「貓奴」的她又哭笑不得地說：「現時養了兩隻貓，現時最多的就是養貓的東西，很多貓砂也收拾不了。」

從Sofiee的成長、生活、工作歷程，也證明出每一段經歷也有其出現的原因，認清自己、活在當下，以最合適自己的步伐去感受世界吧！

化妝：Onki Lau

髮型：Zap Tang @toniandguyhk.official

服裝：Valentino

造型：PIPA Creative

記者：陳淑霖