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【幼兒防曬】嬰幼兒皮膚薄難抵強烈紫外線　兒科醫生教家長5大原則防曬傷

兒童健康 11:11 2022/07/18

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兒科醫生教5大原則防嬰幼兒曬傷。

夏日炎炎，帶小朋友出外遊玩要注意防曬，否則在猛烈陽光下隨時曬傷，遭受皮肉之苦。台灣兒科醫生巫漢盟指出，夏天的紫外線指數偏高，嬰幼兒的皮膚角質層薄，曬太陽容易發紅、引起敏感不適，他教家長5大防曬原則，助爸媽為子女做好外出準備。

巫漢盟醫生近日在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 」發文，近日他趁著假期帶著全家一起去兒童樂園遊玩，而最近天氣豔陽高照，大人小孩都容易曬黑、曬傷。

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大人可以挑選的防曬種類繁多，不過小朋友的防曬用品就要仔細挑選，因為嬰幼兒皮膚角質層薄，嬰兒更只有成人的1/2至1/3，因此曬太陽時容易發紅、敏感不適。他表示，家長可以以下掌握以下6大防曬原則：

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消委會拆解防曬迷思

本港消委會過往亦曾撰文拆解挑選嬰幼兒防曬產品的迷思。紫外線對健康的影響是累積的，長期接觸UVA和UVB都可能增加患上皮膚癌的機會。美國食品及藥物管理局（FDA）建議6個月以下嬰兒避免直接曬太陽，6個月以上的兒童有需要時可搽防曬產品。家長應助兒童在外露的肌膚，如面部、頸後、耳朵、雙手及內側搽上適當的防曬產品。

搽上太厚的防曬產品，不僅不能加強防曬效果，還可能增加阻塞毛孔及長暗瘡的機會。消委會建議應先防曬後防蚊，防曬產品應在外出前搽，讓皮膚吸收，到達目的地時才搽防蚊產品，以免防蚊產品影響防曬的效能。

消委會又指，使用SPF30、SPF50和SPF100的產品的實際防曬效用其實分別不大，因為無論SPF值多高，亦不能完全阻隔紫外線。再者，使用高SPF值的防曬產品可能令人誤以為皮膚長時間受保護，而忽略了搽上的防曬產品會隨汗水流失，更容易曬傷。

消委會建議，兒童或皮膚易過敏人士宜選用無香料、色素或致敏防腐劑的防曬產品，以減少皮膚接觸刺激物質的風險。另外，由於此類人士的皮膚一般較為敏感，故應盡量避免使用成人防曬護膚品例如BB霜、粉底。每次搽防曬產品的分量亦不能太少，面部約需5毫升，跟一個$2硬幣的面積相若，全身塗搽約需35毫升。

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責任編輯：王明芳

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