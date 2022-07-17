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【金像獎2022】第40屆金像獎得將名單一覽　《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后

娛樂 23:11 2022/07/17

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》今晚（7月17日）於九展舉行，今屆頒獎禮合共頒發21個獎項。已故導演陳木勝遺作《怒火》獲最佳電影，同時他亦奪最佳導演獎。

至於影帝影后分別為《殺出個黃昏》的謝賢及《智齒》的劉雅瑟。

得獎名單如下：

最佳電影:《怒火》
最佳導演：陳木勝《怒火》
最佳男主角：謝賢《殺出個黃昏》
最佳女主角：劉雅瑟 《智齒》
最佳男配角：馮皓揚《媽媽的神奇小子》
最佳女配角：廖子妤《梅艷芳》
最佳新演員：王丹妮《梅艷芳》
新晉導演：陳健朗《手捲煙》
最佳攝影：鄭兆強《智齒》
最佳原創電影歌曲：時間的初衷《一秒拳王》
最佳原創電影音樂：坂本龍一《第一爐香》
最佳美術指導：麥國強、王慧茵《智齒》
最佳服裝造型設計：吳里璐、葉嘉茵《梅艷芳》
專業精神獎：周國忠（剪接、監製、後期製作人）
最佳剪接：彭正熙《怒火》
最佳視覺效果：余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩《梅艷芳》
最佳音響效果：杜篤之、吳書瑤《梅艷芳》
最佳動作設計: 甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志：《怒火》 
最佳編劇： 歐健兒、岑君茜《智齒》
最佳亞洲華語電影：《美國女孩》
終身成就獎 : 許冠文

撰文 : TOPick柴犬出動

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