【星光背後】從影35年難忘與發哥秋生對戲　許思敏近半世紀婚姻險與老公鬧離婚

綠葉演員許思敏日前接受商台節目《星光背後》的主持人梁泰來的訪問，談及她從事演員行業35年來的所見所聞，憶起當年跟黃秋生合作，事前緊張到失眠了兩日。而與丈夫結婚接近半世紀的她，更自爆與對方差點離婚。

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許思敏的《星光背後》訪問昨日（17日）播出，現年66歲的她，從事「特約演員」超過35年，2017年起因為參演《愛‧回家之開心速遞》清潔女工「群姐」而廣為人識，今年更獲TVB羅致成為合約藝人。

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發哥最Nice

在訪問中談起她由1980年代拍教育電視起步，多年來遊走於電影圈兼多間電視台，曾與無數巨星合作，許思敏坦言最欣賞及最無架子的巨星，必定是周潤發：「最nice梗係發哥！跟他合作很多次，雖然同場時只得很少有接觸的戲份，但見到他在片場，總是很nice對人很好！」

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跟秋生合作緊張失眠

講到在1993年曾經跟黃秋生合作拍攝電影《八仙飯店之人肉叉燒包》，在首次接觸對方之前，許思敏直言有點害怕秋生：「還記得導演是邱禮濤，那場戲拍了兩日，說秋生要殺我們一家。就是因為跟秋生做戲又有很多戲份，好大壓力、好緊張，足足兩日都失眠！最後秋生都好好，很遷就我拍，亦沒有對我惡過，未埋位亦有跟我閒聊。反而他演惡戲時，那班做我仔女的小演員個個都被他嚇怕。其實那場戲還拍了秋生砍掉我們的頭顱，但或者太恐怖不能出街。」

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老公力追決定付託終生

談及情史，許思敏早於24歲就結婚，丈夫是她的第二任男友，至今與丈夫育有三子四孫。

她坦言年青時的自己愛美又貪玩，更自爆當年因為參加派對後遇上嚴重車禍，險被毀容，促使她決定年輕結婚：「年青我都算靚，我先生很用心追我。當時返工要著高踭鞋，他日日車我管接送。」

有次參加派對後，許思敏不慎遇上交通意外，留有很大的傷口：「當時他說：『你有甚麼傷口我都愛你！我畀錢你整容！』是否很窩心？那時自己好擔心，成世人這麼大的傷口，就反省女仔不應那麼貪玩，他對我那麼好，亦應該找個歸宿嫁人。」

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婚姻之道

至於近50年婚姻相處之道，許思敏直言：「邊有咁多愛？咁多年乜愛都無晒啦！兩夫妻相處咁耐一定有拗撬，最緊要嘈完就算！都試過嘈到鬧離婚。」

她憶述那次老公去了澳門賭錢後失蹤：「那時電話不方便我就跟他嘈，當然又輸錢啦！之後我喊離婚，他又沒出聲，我就走了去吃牛腩麵，最後三個仔找我回來就無事！其實有任何拗撬，雙方離開放鬆一陣子，就會無事。我們少見面會好些，我去拍戲有工作，他就會找自己娛樂。我不擔心他出軌，我常跟他說我忙拍戲，他可以去找個伴兒。我經常同老公講，夫妻相處就是要包容。」

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現年66歲的許思敏兒孫滿堂，理應享清福感受天倫之樂，但她卻表示不會退休，因為她愛演戲之餘，亦不想與社會脫軌。