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【好人好事】男子元朗街頭暈倒　3名醫護路經急救助回復心跳【附心肺復甦法步驟】

健康 10:36 2022/07/18

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一名男子在元朗街頭暈倒，獲3名路經的醫護急救。

及時急救很重要！昨日（17日 ）一名男子在元朗街頭暈倒，有途人發現後，隨即找來路經的2名聖約翰急救巡邏隊協助，及後有護士路經加入幫忙，經過3名醫護合力急救後，該男子最終回復心跳。

最新影片推介：

該名途人在facebook群組「香港突發事故報料區」發文分享經歷，嘉許聖約翰急救巡邏隊。她表示昨日（17日）中午在元朗錦田跑步，當跑至屋苑峻巒（PARK YOHO）時，發現一名男子暈倒地上。此時，遇到2名聖約翰急救巡邏隊駕車經過，她隨即招手求助，而自己則幫忙報警：

剛好見到有醫護原來係聖約翰急救巡邏隊即時揮手叫佢哋嚟幫手，兩名好靚仔的聖約翰救護哥哥即時為該名男士進行心外壓，還有電心機幫他電擊，而我手忙腳亂幫手報999。

報警的同時，又有一名護士駕車經過，見狀立即下車幫忙急救。在多人協助下，最終成功救回該名男子。她慶幸香港有這群醫護人員守護市民。

還有一名休班護士駕車經過又落車幫手急救。最後該名男士聽聞回復返心跳，香港好彩有你們醫護守護香港守護市民。

聖約翰急救巡邏隊為男子急救（facebook群組「香港突發事故報料區」）

心肺復甦法步驟

若真的遇到有人需要心肺復甦法急救，正確步驟是甚麼？本港消防處早前曾上載影片，教市民如何在社區進行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR） 。

標準的心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，以15至18秒時間完成30下

  • 在兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，兩手掌相疊，手指離開患者身體
  • 手肘伸直，雙臂垂直，向下壓5至6cm
  • 每次按壓之後，確保胸部完全回彈
  • 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，掌根保持貼緊胸部
  • 人工呼吸前必須打開氣道，以正常的呼吸氣量通氣入肺，每次通氣大約1秒完成
  • 把一隻手掌放在患者前額，然後向下按；另一手兩隻手指提起下頦，打開氣道，幫患者通氣
  • 按額的手捏緊患者的鼻翼，呼氣的時候要觀者患者的胸部有沒有起伏

消防處提醒，心肺復甦法是很消耗體力的。若有另一位受過訓練的人在旁，最好每兩分鐘換人，輪流做心外壓，以保持高質量的心肺復甦法。
若能及時為患者做心肺復甦法，將大大增加患者獲救機會；不斷為患者做心肺復甦法，可拯救性命。

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責任編輯：羅嘉欣

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