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【消委會】小朋友太陽眼鏡非愈黑愈好　消委會推介款式及顏色

社會 11:05 2022/07/18

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小朋友太陽眼鏡非愈黑愈好，消委會推介款式及顏色。（iStock圖片）

夏季到來，不少家長都喜愛帶小朋友暢泳或到郊外遊玩，但要注意要為小朋友眼睛做好「防曬」。有醫學研究指出相比成年人，小童眼睛更容易受紫外線影響，而且紫外線對人體的傷害無法逆轉，會一直累積，因此，眼睛的防曬保護需從小做起。

消委會測試市面上12款兒童太陽眼鏡，在透光均勻度、光學性能表現方面，全部樣本都符合相關標準要求。不過，要注意鏡片的透光率與其隔濾紫外線的能力是沒有直的關係，並不是鏡片愈深色就代表阻隔紫外線的效能愈高。若要達到保護眼睛作用，鏡片的隔濾紫外線能力一定要好，否則非但不能好好保護眼睛，還會帶來不良後果。

消委會發現12款兒童太陽眼鏡中，只有Vision Plus的CT11026 C6 49型號的兒童太陽眼鏡未能隔濾所有紫外線以達到全效保護。

另外，消委會發現樣本的整體表現與售價並沒有直接關係，有49元樣本與700元同獲最高評分的5分，以下為獲消委會評為最高評分的兒童太陽眼鏡：

  • BEABA，Sunglasses 930315，299元，標示適合4至6歲
  • Ray-Ban，RJ9069SF，700元
  • QUECHUA，MH K100 Blue，49元，標示適合2至6歲
  • Chicco，Sunglasses 36M+ Boy 101671，228元，標示適合3歲或以上
  • Zara，0475/693/615/97，128元，標示適合4至5歲
  • H&M，FROZEN II Sunglasses 1051056 1486889，60元
  • Ki ET LA，RoZZ Sun FO010221，349元，標示適合4至6歲

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記者：李榮忠

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