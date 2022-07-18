【見好就收】通宵溫習愈溫狀態愈差 方健儀：不如早點休息精神更佳

▲ 炒菜跟生活很相似，就是需要見好就收。

我愈來愈覺得，下廚過程中一些微小步驟可讓人悟出很多人生道理。

我小學便學懂下廚，獲灌輸的技巧是把蔬菜炒至比全熟更熟，才不致食物中毒。舉例菜心的菜莖要由實色炒至通透、通菜的顏色由淺色炒至深色才算合格。幾十年過去，我一直奉行這個炒菜規則，吃過鮮有肚痛，但總是犧牲了口感及顏色，有時太腍，有時顏色太沉。

近年我銳意提升廚藝，高人指點不論肉類或蔬菜，在鍋中烹調後皆有餘溫，上碟後高溫仍可逼熟食物。蔬菜一類生食風險較低的食材，煮至6、7成熟上碟最漂亮，口感亦最佳，叫我不妨一試。無奈我慣了手勢，通菜菜莖還是一如以往炒至黝黑，生菜仍是軟皮蛇般。屢敗屢試，一次狠下心生菜炒至5成熟上碟，熱力慢慢散發，奇迹地青綠爽脆無比。

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其實炒菜跟生活很相似，就是需要見好就收，例子多不勝數，首先我想到投資。某股票急升，有股民獲利，已經賺到一桶金。但心紅了，想繼續追貨，結果一個不利消息令股價急轉彎便炒燶股。

求學準備考試亦然，明明已熟讀課本，但總是放不下心，想多看幾遍，甚至通宵達旦溫習，生怕睡醒一覺起來所有知識都拋諸腦後。結果愈溫習，狀態愈差，不如見好就收，早點休息精神更佳。工作寫報告也是好例子，明明已經列出所有要點，行文用字都流暢無比，但硬是覺得不比其他同事寫得好，左加右加，結果報告大包圍雜亂無章，得不到老闆賞識。

不過我深知，在適當時機放手並非易事，就如炒菜這等小伎倆，我都經過一番磨練才肯收手，最重要是給自己信心嘗試。成功了，日後不論炒菜、投資、溫習、工作，都無往不利。

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原文刊於《晴報》，原題為見好就收