【三伏天】大暑持續高溫身體易上火 天灸療法+茶療扶正固本

▲ 大暑是夏天最後一個節氣，持續高溫，令人熱不可耐。

即將踏入大暑，是夏天最後一個節氣，持續高溫，令人熱不可耐。加上現在正是中醫學說的三伏天，共分為初伏、中伏及末伏，是一年之中最熱的一段時間。這段時間，自然界和人體陽氣最旺盛，身體特別容易上火，流汗過多，影響脾胃活動，令人感覺不適、疲憊和食慾不振。

很多人會趁三伏天進行天灸療法，在每年最熱的時間，根據中醫「天人合一」的理論進行天灸，把中藥貼在不同穴位，達到冬病夏治的目的。天灸能改善身體氣虛、陽虛的狀況，從而紓緩女士的經期不適和一些慢性呼吸系統疾病。

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除了天灸，也可趁此時用茶療扶正體質。可以準備甘草2片、陳皮1角、薑3片，將材料用水洗淨之後加熱水焗15分鐘即可飲用。此茶有助補充人體陽氣，達到扶正固本、增强體質的效果。

甘草味甘，性平，歸心、肺、脾、胃經，能補脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥性。

陳皮味辛，性溫，歸肺、脾經，能理氣健脾、燥濕化痰、滋養調理。

薑味辛，性溫，歸肺、脾、胃經，能溫肺止咳、發汗解表，可治感冒風寒、脾胃虛寒或胃氣不和。

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原文刊於《晴報》，原題為三伏天灸