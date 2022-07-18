【食用油】消委會揭初榨或冷壓油不應含污染物　3款食油或違反商品說明條例

▲ 消委會檢驗了多款食用油。（資料圖片）

食油是煮食中的必備品，消費者委員會測試50款食油，發現1款初榨橄欖油及兩款冷壓油驗出高溫產生污染物，惟理論上生產過程中不該產生高溫污染物，消委會認為或者違反商品說明條例。

3-MCPD及縮水甘油脂肪酸酯一般是油脂在高溫加工過程中形成。初榨橄欖油及冷壓油以機械方法壓榨製成，理論上在生產過程中不會使用高溫和其他化學物。歐盟法例指出初榨橄欖油不含縮水甘油脂肪酸酯、3-MCPD及其脂肪酸酯；過往亦有不少研究顯示冷壓油不含這些污染物。是次測試中的14款初榨橄欖油樣本中，只有「Palermo」檢出每 公斤690微克3-MCPD及每公斤570微克環氧丙醇。另6款聲稱冷壓生產的樣本中有2款茶籽油樣本，「Prolife Organic」及「CanBest」檢出3-MCPD，檢出量分別是每公斤1,500及1,100微克，以及環氧丙醇，檢出量分別是每公斤560及670微克。

消委會說，雖然以上3款檢出3-MCPD的樣本在正常食用分量下應不會構成健康風險，但產品可能經高溫處理，或 者 受 到 非冷壓 油 所 污染，當中可能 涉及違反《商品說明條例》。以上相關樣本的資料已轉交海關跟進。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍