【親子好去處】港維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」　住宿連早晚自助餐＋送$1,000禮包

▲ 維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」住宿計劃。（圖片由酒店提供）

不少香港人都很想念「返鄉下」——遊日本。香港維港凱悅尚萃酒店推出「We Miss Japan」住宿計劃，住宿計劃包括一晚酒店住宿、 雙人自助早餐及日本主題自助午餐或晚餐、由 SHESEIDO、Luna Cake、卡樂B及上林茶舍 送出總值約港幣$1,000 的禮物，以及日本活動體驗，讓大家瘋狂打卡！

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今年夏季酒店與多個日本品牌合作，推出以出遊日本為主題的宅度假住宿計劃。即日起至8月31日酒店於2樓大堂設立了一道以日本夏祭為靈感的燈籠牆，打卡一流。住宿計劃除了自助餐外，還包括二人抹茶甜點套餐、參與清酒試飲 （僅限星期三入住的客人）及模擬日本極速賽車體驗。

RaceRoom 模擬日本極速賽車體驗

酒店將期中一間客房變身成為RaceRoom模擬日本極速賽車體驗體驗房，客人可以一嘗在賽道上比拼，記錄成績。 冠軍、亞軍和季軍將有機會贏得東京銀座凱悅尚萃酒店、金澤凱悅尚萃酒店或香港維港凱悅尚萃酒店的住宿獎賞。

The Farmhouse 咖啡廳日本主題自助餐

The Farmhouse咖啡廳日本主題自助餐包括虎蝦天婦羅、以和牛做主打的即燒烤肉站、日本街頭美食，例如可樂餅和關東煮。還有酒店自製的焙茶卷蛋蛋糕和日式芝士蛋糕，日本主題自助餐由即日起至8月31日起供應，自助午餐成人價格由每位港幣$358起，自助晚餐成人價格由每位港幣 $668（需另加10%服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化）。

Art Centric：展示自學藝術家 Bao Ho 的畫作

酒店一直與本地藝術家合作，展示他們的作品並以藝術聯繫酒店的客人。「We Miss Japan」住宿計劃推廣期間，客人可以參觀位於酒店2樓Bao Ho的展覽。 她展出六幅自由創作的作品，通過異想天開的人物和生物展示自己的繪畫風格，讓人聯想到日本的動漫文化。

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「We Miss Japan」住宿計劃優惠包括：

-入住標準大床客房 / 標準雙床客房一晚

- The Farmhouse 咖啡廳雙人自助早餐

-The Farmhouse 咖啡廳雙人日本主題自助餐 (連午餐：中午 12 時至 2 時 30 分或連晚餐第一輪：下午5時 30分至7時30分／第二輪：晚上8時至10時)

-The Farmhouse Deli 餅店 「二人抹茶甜點套餐」（兩件蛋糕及兩杯飲品）

-「We Miss Japan」禮包一份（總值約港幣$1,000；包括由SHESEIDO、Luna Cake、卡樂B及上林茶舍送出的禮物） SHESEIDO 紅妍肌活補濕防禦組合：ULTIMUNE 新升級紅妍肌活免疫再生精華5ml；活膚補濕防禦健膚水18ml；全天候感肌抗禦防曬乳液7ml及隨身小袋。還有Luna Cake HK$50現金券，Frantz草莓松露朱古力，戀上喫茶店的流心焦糖布甸撻或Tiramisu朱古力夾心餅（隨機送出）。卡樂B則有卡樂B紫菜薯片、卡日燒醬汁味薯片、蝦之脆濃厚蝦片、日式七味唐辛子味蝦片。以及上林茶舍椿華堂禮品套裝連禮券 。

-預約一節 RaceRoom 模擬日本極速賽車體驗（20分鐘；每次入住，每間房可以預約一節）

-於星期三入住的客人可以參加由天旭商事主持的清酒試飲體驗，免費品嚐三種日本清酒

-額外付費體驗：3小時和風浴衣體驗（兩位：淨價港幣$500）

-預訂入住尊貴海景客房包括以下升級體驗：由和服公司月夜和裝提供的免費享受3小時和風浴衣體驗（兩位）

「We Miss Japan」住宿計劃房價由港幣$1,440+10%起（連自助午餐）及港幣$1,890+10%起（連自助晚餐）。

預訂及查詣請按此。

地址︰香港北角北角邨里一號 香港維港凱悅尚萃酒店

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責任編緝：蕭雅文