【富養兒子】無業媽富養1歲仔惹爭議　全身名牌浸牛奶浴啜萬元金奶嘴

▲ 無業媽大灑金錢，1歲仔周身名牌，用K金奶嘴都近萬元。

英國一名無業媽媽，以超奢侈的方式去富養兒子，把年僅1歲的兒子寵到上天，穿著名牌、用萬元的K金Versace奶嘴，用牛奶及天然蜂蜜浸浴，更豪言：「他一生中從未見過一片白麵包！」行為令人咋舌！

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32歲的非常媽媽Kasey Akram，育有1歲兒子Jareem，目前只靠政府的援助金及前夫的資助維生，與Jareem相依為命。

自兒子出世後，Kasey已經把他當作小王子般照顧，不惜大灑金錢在兒子身上，因為她覺得兒子是全世界最可愛的孩子，所以她寧願穿着二手或平價衫，也要供兒子最好的衣物，她表示每月在他身上花費高達 1,000 英鎊（約9,479港元），試過在同一天，她在Primark買了幾元一雙廉價的拖鞋給自己，但就買了昂貴的Gucci波鞋給兒子，

他喜歡閃亮的運動鞋，但我永遠不會讓他穿著廉價、俗氣、可怕的運動鞋到處走動，無論 Jareem 喜歡什麼，他都會得到，如果我買不起，錢不夠時，我會打給孩子的爸要錢。

嬌生慣養的Jareem穿著名牌服裝，擁有奢華的珠寶系列，當中包括價值750鎊（約7,123港元）的Versace頸鏈、925鎊(約8,785港元)的鑽石手鏈，最誇張竟然有一個1,000鎊（約9,479港元）的K金奶嘴，土豪般的堆砌，誤以為他是富家公子。

除了衣服外，飲食那方面，Kasey都極其講究，兒子吃的全部都是有機天然食材，從未見過白麵包，Kasey吃甚麼，他就吃甚麼，他喜歡橄欖，喜歡烤辣椒，她拒絕讓兒子喝自來水，因為擔心自來水有雌激素會令兒子長乳房，她更試過因為保姆讓Jareem喝自來水而將她解僱。

Jareem每日早上 6 點起床，在床上享用熱騰騰的早餐，然後用牛奶和蜂蜜進行豪華沐浴，Kasey又會用BB油替他按摩，兒子就躺在床上看卡通片。

為了保持可愛靚樣，Kasey每兩星期就會帶兒子去理髮，甚至在美甲沙龍做了一次迷你修甲，最令人傻眼的是，因為Jareem還未懂說話，但媽媽卻想知道他喜歡什麼，最喜歡什麼顏色，所以在過去的一年裡，她花了 200英鎊讓他去看了4次掌紋。

愛子心切的Kasey，希望兒子能一直留在她身邊，但Jareem的父親總是說，他18歲時，會找個女朋友搬出去，但Kasey當然不想，只一廂情願在想，

當他老得不能和我同床時，我們會用碌架床！

她過份溺愛孩子的行為，難怪兒子的父親稱她為「製造怪物的女士！」

除了Jareem父親看不過眼外，她的行為卻遭網民批評，指她過份溺愛孩子的做法，會影響到孩子身心的成長。

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責任編輯：王明芳