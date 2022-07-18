【周末好去處】東薈城名店倉 X 罐頭豬LuLu推夏日綠豚園　8大打卡位+快閃店限定農場精品

▲ LuLu豬牧場夏日「豚」購限定快閃店。（商場提供）

東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬 LuLu 打造夏日綠「豚」園主題活動，由7月22日起至8月31日，LuLu豬會以多個全新農場造型穿梭場內8大主題打卡裝置。一系列罐頭豬LuLu農場精品將於「豚」購限定快閃店全港首賣，包括首度登場的30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔、20cm小熊 LuLu豬毛公仔，以及多款新推商品如毛絨掛件、卡套、縮骨遮及文具等，保證人人滿載而歸。

商場特別與人氣韓國餐廳Banchan & Cook 推出多款限定LuLu豬主題美食單品，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳內布滿了LuLu豬農場造型裝飾，消費滿$300以上更可以優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook Ｘ 罐頭豬 LuLu」口罩套。

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8月中旬起一連3個周五至周日，綠「豚」園將會延伸至戶外市集，星級打卡位當然是佇立廣場中央的3.5米高綠意LuLu豬裝置。市集有40多個特色攤位，並分為5大主題，包括本地農作 物、有機產品、社企商品、本土手作以及特色美食。罐頭豬LuLu更特意築起音樂帳篷，會不定時帶來現場音樂表演及工作坊，共度美好周末時光。

記者︰黃依情