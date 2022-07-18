【幼童打針】科學委員會下月討論6個月至3歲新冠疫苗　政府專家料成事最快9月可打首針

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指6個月至3歲幼童亦應該打3針疫苗。 （經濟日報資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，連日確診數字逾三千宗。政府抗疫專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員會下月開會，有機會討論3歲以下幼童接種新冠疫苗事宜，如果委員會認同做法，會向政府建議，同時需要由藥廠提交數據，再經另一個委員會通過及批准緊急使用等程序，如果一切準備好，預料最快可於9月為相關幼童打首針，10月打第二針。

劉宇隆今日（18日）香港電台節目《千禧年代》表示，聯合科學委員會下月開會，有機會討論3歲以下幼童接種新冠疫苗事宜，他指出現時仍要由輝瑞及科興藥廠提供數據。

現在衞生署都在密集收集數據，提供數據給聯合委員會，盡快8月初的時候審視這些數據。局長都提到很關注3歲小朋友需要打疫苗，我覺得8月應該有機會大家有一個共識，可以讓3歲小朋友打疫苗。

他表示現時世界各地亦有共識，有能力的地區6個月至3歲的幼童如果可接種新冠疫苗，亦應打齊3針，首兩針可相隔一個月，至於第3針的接種時間可因應疫情發展決定，他指出香港目前使用的科興及復必泰兩款疫苗都安全。如果一切成事，希望最快可以在9月為6至3歲童打首針新冠疫苗。

如果科學委員會有足夠數據，而藥廠又申請，政府需要很多操作的準備，如果可以9月打首針，10月可以打第二針，所有事情都要由藥廠提供數據及申請。

不過至於幼童是否可以打復必泰疫苗，劉宇隆承認如果購買不到復必泰的「幼童版」疫苗，需要稀釋再抽出極少的份量，技術上十分困難。

如果要給予6個月至5歲幼童使用，就很難由成人劑量稀釋再抽出10分之一份量，因為容量是極少，不過會討論此可行性，希望政府可以購買到輝瑞藥廠的幼童疫苗，否則技術上很困難。

對於港大4名專家包括袁國勇及孔繁毅都提出逐步放寬措施，讓市民透過自然感染及打疫苗產生混合免疫效果，劉宇隆指「混合免疫」一直會出現，在可控情況下避免醫療服務崩潰。

混合免疫非新鮮事物，我自己大半年前都有提及，不論如何做都會發生，現時面對Omicron變種病毒有多種，新加坡、英國及美國都出現反彈，現時香港情況是1個會感染接近二人，潛伏期只有一、兩天，如果甚麼不做下躺平當然會爆，但如果在可控、監察下發生感染，醫管局服務不致於崩潰。

不過他認為學校尤其是幼稚園及小學，仍需要繼續每日進行快測，以免學校出現爆發要停課，並要做好通風，繼續要戴口罩。

不可以輕易關閉學校，小學、幼稚園需要每日快測，中學可以視乎數據。至於口罩一定不可以除，民生無小事，就是生活及生命都要平衡。

他又強調要以「老弱婦孺」為推動精準接種疫苗的對象，目前0至6個月大的嬰兒不能打疫苗，孕婦打針可有效保護嬰兒。

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責任編輯：伍瑋瑋