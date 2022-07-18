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【香蕉保存】香蕉易熟易爛保存期短　簡單1招可令香蕉存放一個月

保健美顏 17:32 2022/07/18

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香蕉易熟易爛保存期短，網民簡單1招可令香蕉存放一個月。

香蕉有營養且進食方便，是不少人喜愛的水果。不過，香蕉即使買回家時未熟，擺放沒幾日就已成熟甚至發爛，若未及時吃完就會造成浪費。日前有網民分享一招可延長香蕉保鮮期至一個月的方法，是否真的有效？

最新影片：

日本網民「tetsublogorg」在Twitter上表示，香蕉放入冰箱前用保鮮膜包裹，就可以延長保存期至一個月。他指出，購買香蕉時先挑選外皮無傷痕破口的香蕉；買回家後，將香蕉逐條拆下，每條分開存放避免催熟；再每條香蕉用保鮮膜包裹好，放入冰箱進行冷藏。

另外，該網民解釋，香蕉放入冰箱後若出現外皮變黑，原因是香蕉皮不耐寒，香蕉内部果肉實際上不受影響。市民剝開食用前，可先觀察香蕉内部有無變色或異狀，無異樣即可食用。

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該方法吸引不少網民進行嘗試，發現此方法確實有效。不少人稱此方法可以在一次買很多香蕉但吃不完時，能成為最佳解決方案。

同場加映：生/熟香蕉營養成分及3招延長香蕉保存期

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責任編輯：羅嘉欣

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