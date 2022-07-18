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【上車資訊】本月底合資格家庭可申請公屋凶宅　也可選購綠置居貨尾單位

社會 11:57 2022/07/18

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公屋凶宅本⽉下旬邀請合資格家庭申請，也可選購綠置居貨尾單位。（資料圖片）

房屋署於網頁宣布，今年新一期「特快公屋編配計劃」，會於本月下旬邀請合資格家庭申請；根據早前房委會例會，房屋署署長王天予表示，「特快公屋編配計劃」將推出2,000個單位，預計9月揀樓。

「特快公屋編配計劃」以自選單位形式進行，於計劃中可供揀選的單位大部分是「不受歡迎公屋單位」；部分為兇宅。申請者在揀選單位時，並沒有地區限制，惟須依據其公屋申請的認可家庭人數，並按個別單位的編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位。

今年亦有連同164伙未售出的青衣青富苑餘貨及蝶翠苑餘貨一同出售，這批單位普遍面積少於190平方呎，今次以一年一度的「特快公屋編配計劃」作為平台，讓合資格公屋申請者認購，提早獲得額外「上車」機會。

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記者：李榮忠

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