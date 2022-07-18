【中秋2022】恆香x輕鬆小熊推兩款新麻糬酥皮月餅　早鳥價最平$138入手酥皮月餅

▲ 恆香聯乘Rilakkuma輕鬆小熊，推出麻糬酥皮月餅。（圖片由品牌提供）

中秋佳節快將到來，今年，恆香老餅家備了一系列月餅及禮盒，雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、金華火腿伍仁月餅及陳皮紅豆沙月餅及蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅，今次還打造全新產品麻糬酥皮月餅，推出栗子麻糬酥皮月餅及奶黃麻糬酥皮月餅，還聯乘輕鬆小熊呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊™」中秋產品。

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栗子麻糬酥皮月餅

▲ 栗子麻糬酥皮月餅。（圖片由品牌提供）

恆香今年選用麻糬製成月餅，將煙煙韌韌的麻糬與其製作老婆餅的酥皮製法揉合推出全新栗子麻糬酥皮月餅，酥皮外層包裹甘香栗子蓉及麻糬，月餅沿用了設計師打造的酥小月系列限量長條型包裝禮盒，光亮團圓月相配以玉兔及瑞雲，再搭以符合栗子口味形象的淡咖啡用色。

早鳥價 ：

7月11日至8月10日：HK$148

8月11日至9月10日：HK$158

零售價：HK$208

蛋黃蓮蓉酥皮月餅 流沙奶黃酥皮月餅

▲ 流沙奶黃酥皮月餅。（圖片由品牌提供）

蛋黃蓮蓉酥皮月餅及流沙奶黃酥皮月餅同樣是去年恆香推出的酥小月系列月餅，沿用恆香製作老婆餅的酥燒技術，釀入蓮蓉蛋黃或流沙奶黃等材料製作以成。酥小月系列月餅鬆脆皮薄，加上蓮蓉蛋黃及流沙奶黃這兩款月餅口味。

早鳥價 ：

7月11日至8月10日：HK$138

8月11日至9月10日：HK$148

零售價：HK$198

Rilakkuma輕鬆小熊x奶黃麻糬酥皮月餅

▲ 輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅。（圖片由品牌提供）

恆香老餅家於今個中秋再次與日本卡通角色輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻一系列中秋產品，包括﹕輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)、輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)、輕鬆小熊杏仁餅禮盒及輕鬆小熊™$50美食券。包裝以輕鬆小熊及朋友與月亮及星空作配搭，再選用多種顏色襯托，適合輕鬆小熊粉絲！

今年恆香老餅家首度推出的輕鬆小熊黃麻糬酥皮月餅，同樣選用了麻糬配上奶黃口味作為餡料，並以恆香製作老婆餅的酥皮製法包裹。包裝設計方面四方型的外盒上附上一個手柄裝置，猶如一個迷你行李箱，選以粉藍色作主打顏色，再印上輕鬆小熊及朋友們於滿天星星的太空中休憩的圖案，每個盒子上均印有一個輕鬆小熊角色圖案。

早鳥價 ：

7月11日至8月10日：HK$158

8月11日至9月10日：HK$168

零售價：HK$198

Rilakkuma輕鬆小熊x迷你蛋黃白蓮蓉月餅

▲ 輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅。（圖片由品牌提供）

恆香指蛋黃白蓮蓉月餅採用了頂級湘蓮製成的白蓮蓉，糖漿餅皮內包裹著純正白蓮蓉及原隻蛋黃，入口清新而不油膩，令人回味無窮。以迷你版設計，讓大家能一口品嘗。包裝設計上蛋黃白蓮蓉月餅選用了粉紅色為主調，盒上印著一個於太空慢步的呆萌輕鬆小熊大空人，配上一個小小的星球及漫天星星圖案，每個迷你月餅上都印上了與別不同的輕鬆小熊角色圖案。

早鳥價 ：

7月11日至8月10日：HK$175

8月11日至9月10日：HK$188

零售價：HK$298

Rilakkuma輕鬆小熊x杏仁餅禮盒

▲ 輕鬆小熊杏仁餅禮盒。（圖片由品牌提供）

中秋佳節，當然少不了相約朋友或到訪親戚家人一同歡渡佳節。除了月餅之外，恆香夥拍輕鬆小熊為大家帶來另類送禮選擇——輕鬆小熊™杏仁餅禮盒。杏仁餅是以數十年經驗累積下來的配方製作，口感扎實卻入口即溶，散發杏仁香。輕鬆小熊™杏仁餅禮盒採用了粉紫色作設計，印上正在等待享用食物的庸懶輕鬆小熊及其他太空相關圖案。

零售價：HK$128

Rilakkuma輕鬆小熊$50美食券連封套（一套2張）

▲ 輕鬆小熊$50 美食券連封套（一套2張）。（圖片由品牌提供）

恆香老餅家推出的輕鬆小熊$50美食券。美食券一共有兩款設計，分別為淡黃色配上輕鬆小熊太空人及粉紅色配上牛奶熊太空人。兩款設計的金額均為$50港元，大家可以使用此輕鬆小熊 $50美食券到訪全港任何一間恆香老餅家分店，把美食帶回家，使用後更可將此美食券珍藏於家中留念。

其他恆香老餅家傳統月餅：

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責任編緝：蕭雅文