【飲食速報】Italian Tomato白桃蛋糕打卡熱選　以茶入饌與果香巧妙平衡

▲ Italian Tomato推出多款白桃做主題的蛋糕，包括白桃伯爵茶雪芳蛋糕(15 cm，298元原個)。(餐廳提供)

炎炎盛夏，正是白桃當造期，Italian Tomato推出多款白桃做主題的蛋糕，讓你可細嚐清新桃香，感受白桃真味的極致。

白桃不單是清甜可口的水果，其營養價值亦高，當中包含大量的維他命B及C，可促進新陳代謝，滋潤肌膚達到養顏，有美容的功效，愛美一族不容錯過！

今年全新白桃系列蛋糕特別加入茶的元素， 以各款特色茶品，包括日本玄米茶、玫瑰果洛神花茶、斯里蘭卡伯爵茶、茉莉花茶、烏龍茶及蜜桃茶，配合清甜白桃製成清甜芳香的桃漾蛋糕，獨特茶香與清新白桃配合得巧妙平衡。8款蛋糕分別有：

白桃花園：白桃玄米茶雙重芝士蛋糕(15 cm，298元原個)，以日本玄米茶及燕麥奶製成芝士，配上意大利Mascarpone芝士慕斯組成輕盈雙重芝士蛋糕，配上如雲朵般的鮮忌廉盛載著清甜的白桃，如置身於香桃花園中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

白桃．真味：日本鮮白桃芝士忌廉蛋糕(15cm，380元原個)，採用日本直送新鮮白桃，海綿蛋糕夾層內蘊藏日本鮮白桃片及香滑北海道芝士忌廉，外層日本白桃煉乳忌廉與玫瑰果洛神花茶啫喱互相映襯，品嘗白桃真味。

白桃．芝心：日本鮮白桃芝士忌廉蛋糕( 21 cm， 560元原個/ 56元件)，日本直送新鮮白桃與幼滑北海道芝士忌廉層層相間，日本白桃煉乳忌廉與面層日本鮮白桃及玫瑰果洛神花茶啫喱點綴，桃香「芝」味令人愛不釋手。

桃氣伯爵：白桃伯爵茶雪芳蛋糕(15 cm，298元原個)，嚴選斯里蘭卡伯爵茶製成的伯爵茶雪芳蛋糕及伯爵茶朱古力忌廉，面層以白桃、黃桃果肉及水漾蜜桃茶啫喱裝飾，中間注入粒粒白桃和絲滑白桃乳酪慕斯，散發著清新高雅氣息。

其他4款蛋糕還有白桃慕斯茉莉朱古力忌廉蛋糕、白桃烏龍茶芝士忌廉卷蛋糕、日本白桃慕斯甜品、白桃慕斯蜜桃茶啫喱杯。

蛋糕推廣日期 : 即日至9月18日

銷售點: 全線Italian Tomato、Italian Tomato Café、Café & Grill Italian Tomato及Fari-beurre

記者：招美寶