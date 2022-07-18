【真假鱈魚】鱈魚焗完溶化疑買入油魚　一文看專家教分油魚鱈魚

▲ 一文看專家教區分油魚及鱈魚。

鱈魚香口美味，是不少人喜愛的美食。但有網民昨日發帖稱，以131元的價格買入的鱈魚，焗完即溶化，引來不少網民議論紛紛。有人認為，事主買入的可能不是鱈魚，而是外表與「鱈魚」相像、人體難以吸收的「油魚」。TOPick就整合了食安中心、專家意見，教大家分辨油魚和鱈魚。

▲ （圖片來源：Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）

據Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，有網民昨日（17日）發帖在網上求教，表示以131元買入鱈魚，但用焗爐焗過後即溶化，詢問原因為何：

求教：131蚊白鱈魚焗完溶左，典解既？？？

帖文引來熱烈議論，有網民認為鱈魚之所以溶化，是與事主的烹焗方法有關：「認真答你，焗爐焗魚原條比較好，同埋要用高溫，起碼220度，你梗係用慢火，上唔到色，變咗好似炆咁樣，食材炆得耐乜嘢都林（淋）啦。再加上呢類條魚有大量水份，水流失魚會收縮，但係嗰啲網扯住晒喎，所以咪散囉。下次用個烤盤，魚要盡量索乾水份，再墊啲蔬菜喺底焗會好啲。」點擊睇更多留言：

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但另有網民就懷疑，事主買的並非鱈魚，而是外表與鱈魚相像的油魚。根據食安中心資料，油魚内含蠟酯，不會因解凍或烹煮過程而分解，進食後在人體中難以消化，囤積在直腸。部份人進食後會腹瀉、腸胃痙攣等。一般在進食30分鐘至36小時內出現症狀，大多於2日內痊癒。

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分辨油魚

而消委會指出，由於油魚切開後是以魚扒或魚塊的形式出售，故消費者可從標籤和食物牌資料去認知這類魚。如是油魚，標籤上應寫「蠟油魚」或「Oilfish」，不可用其他俗名。若只標籤「鱈魚」而未附魚類的學名或其他資料，便應向店方查詢清楚後才購買。

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分辨真正鱈魚

TOPick亦曾訪問香港魚類學會會長莊棣華，了解如何分辨真正的鱈魚。他表示，鱈魚魚皮有一截是黑色，但近肚位置是銀白色。點擊睇「鱈魚」與「銀鱈魚」之分：

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責任編輯：羅嘉欣