  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】零失敗自家製椰皇鮮奶燉蛋白　5步完成夏日清熱解渴甜品

休閒消費 13:10 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

只需5步，大家都可以輕鬆完成夏日消暑甜品椰皇鮮奶燉蛋白。

天氣炎熱，最適合吃消暑生津的甜品。已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，今次介紹椰皇鮮奶燉蛋白，具滋潤及清熱解渴功效，而且冷熱皆宜，喜歡甜品的你，不能錯過!

最新影片推介

椰皇鮮奶燉蛋白 (2個份量)

椰皇鮮奶燉蛋白。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

椰皇 2個
椰皇水 200毫升
鮮奶 200毫升
15克
蛋白 4隻

做法

  • 椰皇鮮奶燉蛋白。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)
  • 因為蒸的時候蛋白容易黏著錫紙，所以鮮奶漿倒至8分滿最為理想。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)
  • 椰皇鮮奶燉蛋白材料。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)
  • 椰皇鮮奶燉蛋白，做法簡單，而且冷熱皆宜。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

1) 鮮奶加入砂糖煮至微熱，然後熄火，輕微攪拌至砂糖溶化，加入椰皇水攪匀。

2) 將蛋白打散後加入鮮奶及椰皇水中攪匀，過篩備用。

3) 煮一鍋滾水備用，將可以盛載椰皇殼的器皿把椰皇殼放好。

4) 然後再輕手攪拌一下鮮奶漿，並倒入椰皇殼內，約8分滿。

5) 用錫紙封好，中火蒸約30分鐘或至全部凝固即可。

下廚小貼士

1) 在過篩時，最好過2至3次，就能過走雜質及泡抹。

2) 將飲用水輕微清洗已開的椰皇殼裏面，將殼碎冲走，倒轉瀝乾備用。

3) 如果用大蛋的話，每隻蛋連殼約重60至65克。

4) 由於每人所用的器皿厚度不同，以上烹調時間為參考建議。

5) 不建議將剩餘的鮮奶漿平分並倒入椰皇殼中，因為蒸的時候蛋白容易黏著錫紙，蒸出來就不夠平滑。因此，倒至8分滿最為理想。

以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊　美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水
13:08 2022/07/04
【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊　美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水
【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁　用日本牛乳還原日式喫茶店甜品
17:41 2022/07/04
【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁　用日本牛乳還原日式喫茶店甜品
【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道
17:16 2022/07/13
【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道

你可能感興趣

【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊　美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水
13:08 2022/07/04
【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊　美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水
【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁　用日本牛乳還原日式喫茶店甜品
17:41 2022/07/04
【靚太廚房】OL教煮軟滑綿密零毛孔焦糖布丁　用日本牛乳還原日式喫茶店甜品
【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道
17:16 2022/07/13
【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道
入廚常識 美容 食用安全 著數優惠 食譜 美食 網絡熱話 養生 天氣

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
13:23 2022/07/17
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆