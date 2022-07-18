【靚太廚房】零失敗自家製椰皇鮮奶燉蛋白 5步完成夏日清熱解渴甜品
天氣炎熱，最適合吃消暑生津的甜品。已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，今次介紹椰皇鮮奶燉蛋白，具滋潤及清熱解渴功效，而且冷熱皆宜，喜歡甜品的你，不能錯過!
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椰皇鮮奶燉蛋白 (2個份量)
|椰皇
|2個
|椰皇水
|200毫升
|鮮奶
|200毫升
|糖
|15克
|蛋白
|4隻
做法
1) 鮮奶加入砂糖煮至微熱，然後熄火，輕微攪拌至砂糖溶化，加入椰皇水攪匀。
2) 將蛋白打散後加入鮮奶及椰皇水中攪匀，過篩備用。
3) 煮一鍋滾水備用，將可以盛載椰皇殼的器皿把椰皇殼放好。
4) 然後再輕手攪拌一下鮮奶漿，並倒入椰皇殼內，約8分滿。
5) 用錫紙封好，中火蒸約30分鐘或至全部凝固即可。
下廚小貼士
1) 在過篩時，最好過2至3次，就能過走雜質及泡抹。
2) 將飲用水輕微清洗已開的椰皇殼裏面，將殼碎冲走，倒轉瀝乾備用。
3) 如果用大蛋的話，每隻蛋連殼約重60至65克。
4) 由於每人所用的器皿厚度不同，以上烹調時間為參考建議。
5) 不建議將剩餘的鮮奶漿平分並倒入椰皇殼中，因為蒸的時候蛋白容易黏著錫紙，蒸出來就不夠平滑。因此，倒至8分滿最為理想。
以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。
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責任編緝：張懿慧