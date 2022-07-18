【網上交友】高中兒子玩交友App課金　港媽揭每月花$600愁應對

▲ 就讀高中的兒子玩交友App課金，港媽不知如何處理。

有學生沉迷社交媒體、交友App等，家長宜適時指正，以免子女落入陷阱。日前一名港媽於網上討論區分享，其就讀高中的兒子玩交友App課金，她不知如何處理，擔心兒子持續增值，除了金錢損失外，更會對兒子產生不良影響。

媽媽苦惱應怎樣處理事件

該名港媽周六（16日）於「親子王國討論區」，以「唔覺意發現亞仔（高中生）玩交友apps」為題發帖文，她透露家中有一部額外的手機，是家人共用的。兒子早前在共用手機登入電郵，卻未有登出，她近日使用手機時有所發現︰

佢個email不停彈啲apple收據出嚟，我撳入去睇，阿仔一星期三至四次去增值呢個交友apps……

媽媽指這是國內的交友app，兒子用了差不多一個月，每次增值$38，總共花了約$600。她苦惱應怎樣處理事件，不敢直接讓兒子得悉，其實她已經知道了，可是「又驚佢繼續咁樣增值落去」。她詢問其他家長有否類似經歷，希望得到網民意見。

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網民︰收錢應該唔係普通交友app

家長網民紛紛給予意見，著媽媽小心處理，認為「收錢應該唔係普通交友app」、「要收錢有可能係色情的」，又建議「鼓勵佢多約同學玩，希望能減少睇交友app」、「幫佢報啲戶外運動玩下，都識到女仔」。點擊睇更多網民意見︰

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此外，有家長分享，中四大女的同學也玩交友app，其中一個女同學被媽媽發現後，沒收手機。而她的小六細女亦有兩個女同學玩交友app，更表示「拍咗兩次網戀」，其中一個女同學「睇下邊個俾得最多Like就出去見面」。她感嘆，現在為人父母要多了解子女在玩甚麼。

心理學家︰家長應及早進行戀愛教育

思健心理諮詢中心註冊臨床心理學家趙思雅曾接受TOPick訪問表示，小五、六的小朋友已開始對異性好奇，有興趣與異性接觸，家長應及早進行戀愛教育及性教育，教導子女如何找對象及保護自己，免得出事過後才後悔。

現今社交媒體發達，趙思雅指小朋友可從網上多個渠道交友甚至戀愛，例如社交平台、影音平台、遊戲聊天室等，令家長防不勝防。她指小朋友投入網戀有多個原因，除了好奇、獲取認同感、生活沉悶等原因外，還有機會源於現實中面對異性的恐懼，

有些小朋友會刻意用假相、假名等在網上交友，希望體驗『被人追』的感覺，以及藉此克服在現實中面對異性的驚恐情緒。

趙思雅建議家長可教子女如何跟異性相處，鼓勵他們面對面認識朋友。此外，家長亦可留意子女的情緒轉變，若他們開始拍拖，會容易出現情緒大起大落的狀況，家長可與子女多作溝通。趙思雅亦提醒，父母若發現子女拍拖，不應責罵，而是教他們處理感情問題，否則子女只會把戀情隱藏，令雙方關係變差。

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責任編輯︰王明芳