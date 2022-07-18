【飲水迷思】每日飲足八杯水都未必夠　營養師教正確計算足夠水份攝取量

近日酷熱天氣警告每天生效，在炎熱又悶焗的天氣下，一旦沒補充足夠水份便容易中暑。最近，與減磅戰友會面時，都不停提醒要留意水份攝取足夠與否，尤其多作戶外活動者。但往往聽到不少回應，表示不喜歡飲水，William便是其中一位。

William說他從小到大都沒有定時飲水的習慣，通常等到口渴了才喝一整杯，從早到晚可以只喝兩至三杯水。「我比較喜歡喝茶或咖啡，清水沒甚麼味道，不太討好呢！」他說。

「人體有七成由水份組成，當攝取水份不足時，身體會保留更多水份，造成水腫。再加上天氣炎熱，排汗量多，更會容易造成身體脫水和中暑。」我詳細解釋：「濃茶和咖啡含有咖啡因，有利尿作用，所以並不建議作水份主要來源。清水是補充水份的最佳選擇，若嫌味道太淡，可加入新鮮檸檬、青檸、乾菊花或乾玫瑰花作調味呢！而且當有口渴的訊號，已代表身體水份不足，不應等到口渴才飲水呢，應每一至兩小時飲半杯水，好讓身體吸收足夠水份。」

William說：「我都時常聽聞不應口渴才飲水這道理，那每日八杯水又是否正確呢？每人的標準都一樣嗎？」

「當然不是，正確計算足夠水份攝取量的公式，為體重（公斤）乘以三十至三十五毫升。以你現時七十公斤體重計算，每日最少要有八杯半至十杯二百五十毫升的水。如果有戶外活動的話，水份流失大，更要適當補充額外水份！」我糾正William。

他恍然大悟地說道：「那豈不是我每天只喝到身體所需的三分之一?!難怪皮膚愈來愈乾。好！明天開始要培養定時飲水的習慣！」

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全文刊登《經濟日報》，原題是：「每日八杯水就一定夠？」