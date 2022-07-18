【金像獎2022】馮德倫美國回港出席金像獎　Stephen預告：年底會演一部港片

剛從美國回港的馮德倫（Stephen），昨晚（7月17日）為第40屆香港電影金像獎擔任頒獎嘉賓，他與曾國祥一同頒發「新晉導演」與「最佳攝影」兩獎項，二人在頒獎台上爆連串金句，笑翻全場。

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Stephen現幽默本色

曾國祥問Stephen當導演後如何保持弗爆狀態？又自嘲婚後肥了兩個碼，Stephen即笑謂：「係咪因為你阿爸基因犀利得滯？」曾國祥一臉認真說：「我諗係，我其實扯得高已經好托賴。」

Stephen接着說：「唔係喎！今晚係ViuTV轉播，係咪唔應該講你阿爸？」曾國祥回他說：「唔緊要，ViuTV係咩都講得㗎！」Stephen即補一句：「係咩？ViuTV咩都講得㗎咩？」全場笑聲不絕，拍爛手掌！

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支持電影界

Stephen一直以來對香港電影金像獎都十分支持，今年他更專誠從美國回港參與，昨天隔離完畢，晚上便出席頒獎禮，可見他對香港電影的支持。

他說：「非常榮幸。香港電影是重要的香港文化遺產所以非常支持。」

對於現時香港電影製作，Stephen認為現在是創意大於製作的年代，他說：「現在市場面對很多的困難。我相信是創意大於製作有多大的時候。沒有什麼類型，什麼演員就一定賣錢。所以應該在題材上多嘗試。」

現今新人人才輩出，不過Stephen笑言剛回到香港，要趁機多多留意：「剛剛才回到香港所以要補一補課先。」

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預告未來工作

電影工作排得密麻麻，Stephen透露年底及明天將參與香港電影，分別會演出及執導兩部作品，讓人期待！

Stephen說：「年底會演一部港片，明年也會導一部。除了港片之外還有一個美劇在籌備，可能明年底拍。」