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【十大癌症】婦人染疫後狂咳3個月誤當後遺症　求醫揭患甲狀腺癌【附症狀】

醫生診症室 13:46 2022/07/18

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婦人染疫後狂咳3個月，檢查後確診患甲狀腺癌。

久咳不癒，要盡快求醫！台灣外科醫生分享一宗病例指，一名60歲婦人染疫後持續咳嗽約3個月，起初以為是新冠肺炎後遺症，經檢查後，確診患上甲狀腺癌。本港醫管局指出，持續咳嗽，但無其他感冒跡象的話，有機會是甲狀腺癌症狀。

長期咳嗽揭患癌

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》分享病例指，該名60歲婦人染疫後持續咳嗽2、3個月，期間疫情爆發，她撐了3個月才去就醫。照胃鏡後，發現是胃酸倒流第二期，惟服藥後無效。陳醫生估計，應該有其他發病因素。

照超聲波檢查甲狀腺後，發現她甲狀腺裡面有一個逾4cm的腫瘤。陳醫生指，腫瘤「往內長，刺激到她的氣管」，所以一直咳嗽，而旁邊的淋巴亦變得腫大。經過穿刺後，婦人被確診患上甲狀腺癌。陳醫生提醒，疫情期間，不要萬物萬病，只指向新冠。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目中講解，指出臨床上咳嗽可分作「乾咳」及「濕咳」，兩者分別如下：

  • 沒有痰（乾咳）：可能與胃食道逆流、氣喘、反射性咳嗽、腫瘤藥物有關。
  • 有痰（濕咳）：可能與肺炎、感染問題、鼻涕倒流、心臟衰竭有關。

何謂甲狀腺癌？

根據醫管局的資料，甲狀腺癌為本港十大癌症之一，不常太見，死亡率也較低。患者一般為中老年人，而女性患甲狀腺癌的機會比男性高。甲狀腺位於頸部前面咽喉下面，呈蝴蝶狀，是一個內分泌組織，負責分泌甲狀腺素在甲狀腺後面的是副甲狀腺，負責分泌副甲狀腺素。

甲狀腺素能調節新陳代謝、血糖、心跳和腎功能等，而副甲狀腺素則可以調節身體鈣質、平衡骨骼的鈣質、促進小腸及腎臟吸收鈣質。當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。

甲狀腺癌可主要分為四類，發病對象不同，治療方法也可能不同：

  • 1. 乳頭狀癌 (Papillary)：最普遍的一種，多出現於年青女性身上
  • 2. 濾泡狀癌 (Follicular)：第二普遍的一種，大多發生於較年長的人身上
  • 3. 髓質癌 (Medullary)：罕見的甲狀腺癌，家族遺傳的機會較高
  • 4. 退行發育癌 (Anaplastic)：罕見的甲狀腺癌，患者多為60歲以上，癌瘤的生長速度較其他甲狀腺癌快，也不易治理。沒好好治理的乳頭狀癌會演變為此種癌症。

除以上類別外，甲狀腺也可能出現淋巴瘤，屬於非何傑金氏淋巴癌的一種，不過很罕見。

高危一族

據醫管局資料，甲狀腺癌的成因仍不清楚，有可能與以下因素有關：

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常見症狀

據醫管局資料，甲狀腺癌常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能會令你忽略或以為是其他疾病，假如你有懷疑，應該到醫生處檢查清楚，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣

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