【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃

▲ 方平陪住鮑姐上頒獎台，盡顯夫妻之情。

《第40屆香港電影金像獎》昨日（17）日圓滿結束，影后鮑起靜(鮑姐)與丈夫方平兩人首度踏上金像獎任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩人是圈中的模範夫婦，結婚42年，恩愛依然。

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鮑姐甫上台就說：「大會畀個機會等方平可以陪我嚟呢度，好似第一次一齊。」方平答：「我哋一齊入電影圈54年，結婚42年，咁你話我唔陪你仲有邊個可以陪你？」對答盡顯恩愛之情。鮑姐又在台上訪問起丈夫，問他「轉戰幕後之後，如何揀女主角？」方平口甜舌滑說：「個心似你，個樣又似你就得喇！」不過鮑姐沒有中計，「呃人架，佢從來冇咁樣講過，不過好彩佢從來都冇咁樣做過，如果唔係佢今日企唔到係度，佢冇得撈喇！」兩人打情罵俏，引起全場笑聲不斷。

方平女人緣極好

現年72歲的鮑姐與70歲的方平是姐弟戀，方平年輕時相當生得英俊，相當受女生人歡迎，曾誇張地表示十年間有過百名女友，直到1979年兩人合作拍電影《白髮魔女傳》時假戲真做，不過兩人的關係遭家人及朋友反對，連鮑姐的爸爸都覺得方平女人緣太好。

不過兩人很快就決定結婚，隨後誕下女兒，婚後兩人離開電影公司，不過為了養家，鮑姐加入麗的(前亞視)，但當時經濟環境不好，懷有第二胎的她也忍心放棄胎兒，她在訪問中曾說:「每個家庭做媽媽都係特別辛苦，付出特別多，我自己嗰時又要返工又要湊女。」當年方平繼續做製片人加導演，而鮑姐在亞視打滾多年後，也在電影圈從新站起來，2009年憑《天水圍的日與夜》奪得影后。

夫妻相處之道包容和尊重

能夠相愛42年，絕不是易事，鮑姐曾在電台接受過訪問說：「我當時真的好愛他，有這個緣份自己懂珍惜就夠，不論長短都好。」鮑姐又指自己是個很沒安全感的人，和方平一起就有倚靠，好喜歡這個感覺，好安心。鮑姐還打趣道方平是個潮州大男人，每日都要服侍他斟茶遞水，飯後果沒幫他切好就不吃。鮑姐又大讚丈夫對家人真的無微不至，兩夫妻能相親相愛42年，當中互相的包容和尊重才是最緊要。

鮑姐與方平結婚40年以來經常分隔兩地，作為製片人及導演的方平需要長駐內地工作，面對娛圈誘惑眾多，鮑姐對丈夫很信任，大讚他婚後安份又顧家，她笑言：「我想會有很多女人接近他......我經常跟他說，如果有甚麼事也好，你千萬別告訴我！」

現在的鮑姐兒孫滿堂，生活得幸福美滿，居於英國的女兒育有一對子女，鮑姐有時間就往英國探望孫仔女。

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責任編輯:陳麗薇